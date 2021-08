La reivindicación de una actriz mastectomizada: “Ya es hora de apostar por tetas no normativas en la ficción”

María Part ha sufrido una doble mastectomía radical con reconstrucción

Su hilo en Twitter reivindicando la necesidad de que en películas o series se vea a mujeres con pechos mastectomizados se ha hecho viral

"De lo que no se habla, lo que no se enseña, no existe", asegura a NIUS la actriz

María Part tiene 32 años y hace apenas dos se enteró de que tenía una enfermedad rara, el síndrome de Cowden. Una patología que se caracteriza por la formación de muchos tumores benignos y un riesgo más alto de cáncer. "Me descubrieron un tumor en el cerebelo y a raíz de ahí me diagnosticaron el síndrome. Después llegó la terrible noticia. Mi genetista me dijo que mi posibilidad de tener cáncer de mama era de un 85%".

La joven no se lo pensó, decidió extirparse los dos pechos, hacerse una doble mastectomía radical con reconstrucción. Igual que hizo Angelina Jolie. "En esos momentos la actriz estadounidense era mi único referente. De hecho he escrito un libro contando mi experiencia, en forma de diario, que se llama El día que me tocó ser Angelina Jolie", cuenta a NIUS.

Desde entonces María utiliza las redes sociales para dar visibilidad a las mujeres que como ella han sufrido una mastectomía. Su último hilo en Twitter se ha hecho viral. En él, como actriz y como mujer, reivindica el derecho a que en películas o series aparezcan con normalidad chicas con pechos mastectomizados.

"Este tema era un runrun que yo tenía en mi cabeza desde hace tiempo, pero el otro día viendo la serie Valeria de Netflix, donde se ven muchas tetas, y todas perfectas según el estandar normativo, me hizo click la cabeza", relata María.

"El galan en esa serie es Maxi Iglesias y pensé qué pasaría si él u otro pibón tuviese una escena de sexo con una chica mastectomizada...es que el mundo explotaría, porque desgraciadamente en el imaginario general no se concibe que un guaperas como Maxi Iglesias esté con una mujer mastectomizada", lamenta María.

"Si entre todos lográramos cambiar esto, quizás podría llegar a creerme que los papeles de desnudos también pueden ser para mí, y que tener pezones o no tenerlos no me debería condicionar en un casting al uso", reclama la joven actriz.

"Al igual que hay actrices de todo tipo: gordas, delgadas, altas, bajitas, velludas, negras, asiáticas o con un rostro fuera de lo común. Ya es hora de apostar por las tetas no normativas y pedir su representación en la ficción", reclama María.

Apoyo en las redes

Su denuncia en Twitter ha provocado cientos de retuits y comentarios. "Estoy muy contenta de que se esté compartiendo tanto, porque al final, de lo que no se habla, lo que no se enseña, no existe", lamenta. "Creo que es importante alzar la voz para denunciar una realidad que afecta a numerosas mujeres, pero que la mayoría no se atreven a hacer pública por vergüenza, por miedo...", explica.

Cuenta María que ha recibido en las redes muchos comentarios, "algunos feos, pero la mayoría muy bonitos", de mujeres mastectomizadas, de otras que no lo están pero se solidarizan con su reivindación y también de muchos hombres. "Unos me dan las gracias porque nunca se habían parado a pensar en esto, otros me dicen que sus mujeres tuvieron cáncer y pasaron por lo mismo que yo y para ellos siguen siendo las más bonitas del mundo... está siendo muy gratificante".

El hilo ha cruzado fronteras y ha llegado hasta América Latina. "A ver si lo lee Alfonso Cuarón y me da un papel", comenta divertida. "O llega hasta Hollywood. Aquí les espero, y si el guión lo requiere estoy dispuesta a enseñar mis tetas con cicatrices", apunta entre risas. El idioma ya lo tiene, porque María, además de Arte dramático, estudió Filología Inglesa y cuando fallan los papeles tira del idioma de Shakespeare para ganarse la vida dando clases.

Doble mastectomía radical

"La gente cree que te quitan los pechos y te los reconstruyen en la misma operación y ya está, pero el proceso es muy lento y el dolor físico enorme", confiesa. "Primero te extirpan las glándulas mamarias y te colocan unos expansores de mama, que son como globos desinflados. Al poco tiempo de la cirugía, semana tras semana, los van llenando de suero para que creen hueco de cara a que luego te introduzcan el implante", explica.

En su caso surgieron problemas. "Me perforaron uno de los expansores y me quedó un pecho más grande que otro, pero no importa, estoy bien", dice con optimismo. "Volvería a hacerlo. Tenía muy claro que no me apetecía morirme con 30 años infectada de cáncer de mama".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de maría. (@soylapart)

María ha explicado todo el proceso en las redes. "Cuando a mi me sucedió me sentí sola, si puedo aportar un rayito de esperanza a otras mujeres que pasen por esto estoy más que satisfecha", dice orgullosa.

Aún le queda camino por recorrer. "Después de 8 meses de baja el año pasado, en enero de este año me reconstruyeron las bolitas que hacen de pezón, me queda tatuarme la areola para que mis tetas parezcan más normales, pero no sé si lo voy a hacer. Estoy bien con mi cuerpo y con mis cicatrices", destaca.