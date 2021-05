Retrasan el Rock Fest de Barcelona y el Mad Cool de Madrid por segundo año consecutivo

Nueva edición

El Mad Cool ha anunciado que el 7 de julio compartirá el nuevo cartel y que, a partir de ese día y hasta el 21 de julio incluido, las personas que lo deseen podrán solicitar la devolución o cambio de sus entradas. El proceso para ello, puntualizan, será explicado "más adelante" de manera detallada. Red Hot Chili Peppers, Cardi B, Twenty One Pilots, The Killers, Mumford and Sons, Kings of Leon y HAIM eran algunos de los artistas que estaban anunciados para esta quinta edición.