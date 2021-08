Rock duro y punk sentado en sillas de terraza, así arranca el 'Resurrection Fest'

"Resurrection Fest", el nombre no podía ser más apropiado para un festival de música en plena pandemia de covid-19. Y eso intentan sus organizadores, que pese a todas las limitaciones, el emblemático festival de rock duro, heavy metal y punk, se celebre con normalidad.

La distancia de seguridad manda, por eso no se podrá bailar y los asistentes, durante los tres días que dura el evento, podrán ver a sus bandas favoritas pero sentados en sus sillas

Este será el primer festival de España que contará con artistas internacionales desde el inicio de la pandemia. El cartel incluye bandas gallegas, nacionales y europeas como Kreator, While She Sleeps, Eluveitie, Jinjer, Destruction, The Ocean o Angelus Apatrida, entre otros.