El teatro malvive a la espera de dinero de Europa

“Conozco teatros donde hemos tenido que suspender por covid y luego nos han reprogramado para otra fecha, y teatros en los que has perdido esa función. Hay gente que puede pensar que el dinero que estos meses no se han gastado en cultura queda embalsado, pero no es del todo cierto porque en muchos sitios probablemente esas partidas han servido para hacer frente a la emergencia sanitaria. Ahora mismo hay teatros que han intentado seguir abiertos durante toda la pandemia y otros que todavía no han podido abrir porque no compensa por una cuestión de aforo. La situación es muy heterogénea” dice Jesús Cisneros, actor y productor de Descalzos Producciones.