El Teatro Real estrena la ópera bufa 'Viva la mamma' de Donizetti el próximo 2 de junio

"Con esta pieza hay algo que se siente muy dentro y me pongo en el lugar de todos los personajes. Es una gran farsa y una comedia muy divertida, pero como toda comedia, también tiene mucha tristeza : los personajes son ridículos, patéticos y mediocres, pero quisieran ser los mejores y eso es algo que nos llega bastante", ha señalado el director escénico Laurent Pelly.

Redescubierta en los años 60

Personajes monstruosos pero que inspiran ternura

El director francés ha reconocido que el retrato paródico es el de "un mundo que ya casi no existe y puede llegar a producir rechazo, pero también nostalgia por tiempo pasado". Una de las peculiaridades de esta puesta en escena será que la matriarca empeñada en otorgar protagonismo a su hija en la obra sea interpretada por un barítono, que en este caso supone el regreso del tenor Carlos Álvarez --junto a Luis Cansino--.

"Tengo que agradecer que se pensara que esta locura puede salir bien, es importante conocer los limites, pero ya que estamos vamos a disfrutarlo todo: el hecho de ser una ópera cómica no te permite cualquier cosa, pero vamos a hacer reconocible a esta madre napolitana ", ha señalado Álvarez.

La soprano española Sabina Puértolas hará de 'prima donna'

"Estoy encantado con investigar mi parte femenina, una de las cosas que he estudiado es por ejemplo a una manera distinta de sentarme --intenté dejarme las uñas largas, pero no he sido capaz--. Es un regalo de esta profesión que, en una situación como esta, se pueda hacer reír a la gente y tener ese momento de expansión", ha destacado.