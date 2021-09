Terence Blanchard, primer compositor negro que estrena una ópera en el MET de Nueva York

El compositor Terence Blanchard ha reconocido que tiene emociones encontradas después de convertirse en el primer compositor negro en presentar una ópera en The Metropolitan Opera en Nueva York .

"Es abrumador, pero al mismo tiempo, sé que no soy el primero cualificado para estar aquí. Así que quiero asegurarme de hacer lo mejor que podamos por todas esas personas que no tuvieron esta oportunidad", dijo Blanchard, que aseguró que estrenar alí no había sido nunca uno de sus objetivos.