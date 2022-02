Universal Music adquiere todo el catálogo de Neil Diamond incluida 'Sweet Caroline'

A partir de ahora cada vez que se cante o use la música de Sweet Caroline quien se beneficiará será Universal Music y no su compositor Neil Diamond. El artista ha vendido a la compañía su catálogo de canciones, así como los derechos de todas las grabaciones de su carrera. Además han acordado que también grabará y lanzará su música futura con ellos.

De momento no se sabe cuánto va a recibir Diamond porque no han trascendido por ahora detalles sobre la cuantía del acuerdo pero seguro que será una buena cantidad. Como referencia se sabe que Sting cobró más de 250 millones de dólares (unos 223 millones de euros al cambio actual), y Dylan obtuvo unos 400 millones de la misma compañía (unos 357 millones de euros).

"Sweet Caroline" es por cierto la canción que entonaban los aficionados ingleses como himno no oficial para apoyar a su selección en la pasada Eurocopa. Al ser un gesto espontaneo del público Diamond no recibía royalties por eso, tampoco cuando se canta en los juegos de hockey sobre hielo en Canadá. Al menos eso pasaba hasta ahora, veremos en un futuro. Su famoso tema ya no le pertenece.