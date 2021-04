Veinte años de la muerte del cantante de los Ramones, el tímido y desgarbado chico al que salvó la música

El cantante del grupo de punk rock Ramones murió un mes antes de cumplir 50 años de cáncer linfático

Su compañero de banda le quitó al amor de su vida y tuvo que soportar ver a la pareja casarse. Pese a eso, no dejó el grupo y siguió cantando en los Ramones, aunque estuvo 20 años sin hablar a Johnny, el guitarra que le robó a Linda Danielle. Ese fue uno de los muchos traumas que marcó a Joey Ramone, un chaval desgarbado, alto (medía 1,98) tímido y miope que tonteaba con las drogas, padecía un trastorno obsesivo-compulsivo y no sabía qué hacer con su vida hasta que se encontró con la música. Este 15 de abril se cumplen 20 años de su muerte.

Joey Ramone murió un mes antes de cumplir 50 años de cáncer linfático, una enfermedad contra la que estuvo luchando siete años. Pero antes de morir dejó un último legado, un disco en solitario que le reconciliaba con la vida titulado Don´t worry about me (No os preocupéis por mi) en el que incluyó su famosa versión de la canción What a Wonderful World. El álbum se sacó al mercado de forma póstuma en 2002.

Nacido en Nueva York, Jeffrey Ross Hyman (su nombre oficial) tuvo una infancia complicada, su timidez y su falta de vista le hicieron victima de acoso en el colegio, en una época en la que no quedaba otra que aguantarte. Además convivió con tres padres diferentes hasta que se estableció con su madre, Charlotte Lesher, en el barrio de Forest Hills.

En su barrio conoció a Douglas Colvin, otro chico marginal (Dee Dee Ramone) y poco después se unieron a un muchacho resentido y peleón que adoptaría el nombre de Johnny Ramone, tras unirse con otro outsider, Tommy, fundaron los Ramones (1974-1996), el grupo de punk rock que les hizo inmortales.

En 1974 empezaron los primeros ensayos en los que Joey comenzó en la batería, donde no era muy ducho. Por suerte decidieron probarle como cantante y funcionó.

Los Ramones: "One, two, three, four"

Desde el principio marcaron estilo, no solo por su forma de vestir con chaquetas de cuero, pantalones vaqueros rasgados, deportivas, camisetas y pelo largo, también su música era distinta, reconocible.

Un ritmo rápido de tres o cuatro acordes, canciones de melodia directa encadenadas casi sin respirar al grito "one, two, three, four", punk rock potente contra todo y todos que al principio contaba los problemas y vivencias de muchachos de barrio. Eran canciones escritas por Johnny Ramone, más rebeldes y broncas. Hasta que Joey superó su timidez y empezó a escribir las suyas, como la conocida I Wanna Be Sedated considerada una de las mejores canciones de la banda. La canción fue escrita por Joey en 1977 (aunque no se publicó hasta 1980).

A lo largo de su carrera, los Ramones publicaron 14 discos de estudio, varias recopilaciones y discos en directo con un total de 21 álbumes y un total de 212 canciones.

El 16 de marzo de 1996 la banda neoyorquina puso fin a su carrera con un concierto en Buenos Aires ante 60 mil seguidores.

Se disolvieron poco después, hastiados de todo y convencidos de que no les era rentable, Joey además empezaba a encontrarse mal. Siete años después murió sin haber vuelto a hablar con Johnny, quien también falleció tres años después de cáncer, en su caso, de próstata.

Johnny y Joey, dos polos opuestos

La tensión entre Johnny y Joey acompañó a la banda durante 20 años. Eran las dos caras de los Ramones, dos polos diferentes que tocaban juntos. No tenían nada en común, Johnny era conservador, votante republicano, rebelde y peleón; Joey era tímido y liberal.