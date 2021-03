Vetado el traductor al catalán de Amanda Gorman: se busca mujer, activista y afroamericana

Univers busca traductor al catalán del poema "The hill we climb", de Amanda Gorman . Incialmente, el encargo había recaído en el poeta, traductor y músico Víctor Obiols, pero que el grupo estadounidense Viking Books prefiere que haga una mujer, activista y, si es posible, de origen afroamericano.

La traducción ya estaba acabada

Por su parte, Víctor Obiols ha dicho que había recibido el encargo con "mucha ilusión " porque vio a Amanda Gorman el día de la investidura de Biden y le estimulaba poder entrar en su universo porque le gustó lo que recitó en Washington. Ahora, después de que la editorial busque a alguien que sea activista, mujer y preferiblemente de origen afroamericano, Obiols ha insistido en que no es "ni antropólogo, ni sociólogo, solo un traductor que hace versos y que no quiere ser manipulado por ningún bando, que es siempre el peligro de estas polémicas".

El papel del traductor

Obiols no ha escondido que, cuando supo que finalmente su traducción no era aceptada porque no cumplía las condiciones, escribió algunos tuits alusivos al tema, que acabó borrando para que "no se malinterpreten".

"No me quiero sentir víctima de ningún veto, ni que nadie me utilice, como cierta prensa de derechas, porque el tema es mucho más complejo y no se puede reducir de forma banal", ha aclarado. "Soy un traductor -ha explicado- al que le gusta traducir poesía y que me siento capacitado para hacerlo con la obra de Gorman y con la de Homero y Shakespeare porque, al fin y al cabo, el trabajo de traducción es ponerse en la piel de los otros, aunque no sea de tu mismo color".