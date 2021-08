Sabucedo recupera la 'Rapa das Bestas' tras el parón de 2020 por la pandemia

También lo hará el director Rodrigo Sorogoyen , que desplegará su equipo para grabar metraje que formará parte de su nuevo proyecto, que tiene por título, precisamente, ' As bestas' .

Unas medidas sanitarias que también afectan a la parte más festiva de la cita, puesto que, en esta ocasión, no habrá verbena, aunque no faltará la música con Marcelo Dobode, Uxía Senlle, Tequexetéldere, Pandereteiras do Val de Quireza o los Gaiteiros Airiños de Caldelas.