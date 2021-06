Fangoria vuelve con nuevo disco y gira: "Somos como las folclóricas, estamos a contratación abierta"

"El existencialista no es victimista ni echa la culpa a la sociedad", cuenta Nacho Canut sobre el 'leit motiv' del nuevo álbum, 'Existencialismo pop'

La gira arrancará el sábado 3 de julio en Pedralbes (Barcelona) y cuenta con otras ocho fechas

Fangoria, el mítico dúo formado por Alaska y Nacho Canut, vuelven con un nuevo EP, 'Existencialismo pop', y con casi una decena de fechas cerradas para una gira por España que ellos prefieren no denominar así, porque se sienten "más como las folclóricas, a contratación abierta".

"Nosotros no tenemos nunca giras, nos llaman, nos preguntan si tenemos tal día libre y, si es que sí, vamos y tocamos", ha explicado con humor en una entrevista con Europa Press el dúo electrónico. "En nuestra agenda normal el 2021 habría sido un año de no sacar discos ni hacer conciertos para descansar del año anterior, pero como salió así, pues ahora es el momento de hacerlo", ha señalado Alaska en relación con la crisis sanitaria que tanto ha afectado al sector musical.

La gira arrancará el sábado 3 de julio en Pedralbes (Barcelona) y cuenta con otras ocho fechas: 14 y 30 de julio (Tarragona); 16 y 17 de julio (Madrid); 23 de julio (Murcia); 5 de agosto (Gerona); 6 y 7 de agosto (Alicante) y 28 de agosto en Albacete.

Un disco de '-ismo'

"La situación del autónomo es muy cruda en todos los sectores, pero es que nosotros siempre hemos dependido del éxito de la siguiente canción: si no tiene éxito, no tendremos conciertos ni dinero, a no ser que hayamos ahorrado. Ahora, ni ser 'disc jockey' te salva", han ironizado. "El existencialista no es victimista ni echa la culpa a la sociedad", ha añadido Canut, recordando el 'leit motiv' de su nuevo álbum.

Precisamente, preguntados por la posibilidad de grabar un nuevo disco sobre otro '-ismo' de actualidad (el feminismo), han dejado una puerta abierta."Se podría hacer, porque cuando le pones pop al adjetivo es mucho más fácil", ha apuntado Canut, resaltando que han participado además en conciertos con Guerrilla Girls o Chicks on Speed. "¿Por qué no lo vamos a hacer (un disco 'Feminismo Pop'). Todo se puede", ha añadido el compositor.

Fuera de redes

Alejados de las redes sociales -Fangoria solo tiene una cuenta en Instagram-, consideran que son las principales responsables de la polarización actual. "Si no tienes redes, no sabes que existe la polarización, porque en tu día a día no lo ves. Al ser anónimo en las redes, tiendes más al insulto", han afirmado.

Además, Canut incide en la idea de que su opción preferida en este caso es Instagram, ya que "entre la palabra y la imagen", eligen "la imagen". "No nos interesa adoctrinar a nadie, es como si estuvieras en un podio o como si fueras el Papa, y no somos quién para mandarle frases a nadie", han reconocido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fangoria Oficial (@fangoriaoficial)

Esa misma 'filosofía' la aplican para la música, en la que prefieren etiquetarse dentro de la "frivolidad" del pop antes que mostrar compromiso social en sus canciones. "Es una corriente más y, afortunadamente, puedes elegir en la que te pones. Si la gente lo pide (ese compromiso), que lo hagan, pero que no me lo pidan a mí: el punk era eso", ha explicado Alaska.

"En mi vida privada tengo otros comportamientos que no tengo como artista, y ahí sí estoy comprometido con cosas políticas y sociales. Pero como artista no voy a hacerlo, considero que eso pertenece a mi vida privada. No valemos para eso, hay que saber hacer cosas comprometidas", ha apuntado Canut.

¿Movida o pre-movida?

Echando la vista atrás, reconocen "no echar nada de menos" épocas como la Movida madrileña. "Cada vez que leo más sobre la Movida o sobre alguien que estaba, no lo reconozco y me da una pereza...menos mal que somos de los 70 y somos pre-Movida. A nosotros nos dijeron que éramos de la Movida, pero no, es algo que te dicen" ha indicado Canut.