“Desfachatez”, “tramposo”, “despectivo”: feministas se revuelven contra los “señoros” detrás de Carmen Mola

La Alianza contra el Borrado de las Mujeres califica de "desfachatez" y "operación comercial de marketing" la creación del personaje

La librería especializada en literatura femenina Mujeres y Compañía retira los ejemplares de la supuesta autora

El Gremio de Editores considera "un juego de mal gusto" la creación de la ficticia Carmen Mola

“Desfachatez”, “operación de márketing”, “tramposo”, “despectivo”… Carmen Mola ha salido del armario literario con un millón de euros bajo el brazo, dejando a miles de lectores boquiabiertos y a gran parte de ellos ofendidos y decepcionados, sobre todo, a sus lectoras.

La elección de su obra ‘La bestia’ como ganadora del Premio Planeta 2021 destapó la verdadera identidad de la autora de 'La novia gitana', 'La red púrpura' y 'La nena', que ni era mujer ni era una. Se sabía que Carmen Mola era un seudónimo; ella misma –creadora de la detective Elena Blanco, con más de 150.000 lectores- jugaba a la confusión: "Puedo ser una escritora famosa, un funcionario de provincias, una profesora de universidad o un camionero que recorre Europa y escribe en las áreas de descanso de las autopistas. Lo que sí le digo es que mi madre no sabe que soy Carmen Mola".

Y añadía: "Si se desvela mi identidad, lo viviré con incomodidad, pero con naturalidad", y señalaba: "no creo que pase absolutamente nada". Pero ha pasado.

Cuando este viernes se desveló que tras Carmen Mola se escondían los guionistas los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, muchas voces –casi todas de mujer- se alzaron contra el uso interesado de la identidad femenina para empatizar mejor con los lectores.

"Juego de mal gusto"

Pero no solo mujeres han expresado su decepción. El presidente del Gremio de Editores de España, Héctor Escobar ha calificado de "juego de mal gusto" y que "no le ha parecido bien" porque lleva a la confusión a muchos lectores y lectoras que piensan que tienen entre manos un producto editorial que entra en el ámbito de lo femenino, cuando no lo es. Concluye que los tres autores "no pensaron en la repercusión que esto podía tener".

Este lunes, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres calificaba de "desfachatez" el ‘caso Carmen Mola’, y el hecho de que estos se hayan inventado "todo un curriculum" para "una mujer inexistente". A su juicio, esto "va más allá de la escritura bajo un seudónimo".

En declaraciones a Europa Press, la plataforma señala que consideran esta actuación y el hecho de que hayan ganado el Premio Planeta 2021 como "una operación comercial de marketing".

"A las mujeres escritoras las leen fundamentalmente mujeres, no hombres (ellos se lo pierden) y las mujeres leen más libros que los hombres, según todos los estudios recientes", han señalado desde la Alianza.

Los "señoros" tras el seudónimo

Incluso las portavoces de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, y en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ironizaban este domingo sobre los "señoros" que tras la farsa de Carmen Mola, una "estrategia comercial".

Por su parte, la investigadora cultura Fátima Anllo, presidenta de la asociación Clásicas y Modernas, considera que "la trama" con la que se ha construido la figura de Carmen Mola es "tramposa y un tanto despectiva hacia la realidad de las mujeres escritoras".

"Es como me siento y cuando escuché esta situación me revolvió. La configuración de la trama me parece tramposa y un tanto despectiva hacia una realidad para mujeres escritoras que intentan impulsar su literatura en una situación que, de existir, tendrían más dificultad para mover su obra", ha señalado en declaraciones a Europa Press la investigadora.

Anllo, quien reconoce que no puede valorar el aspecto literario de Mola al no haber leído sus libros, señala el aspecto que "más ha dolido" cuando conoció que detrás del seudónimo en realidad estaban tres hombres. "Presentaban una biografía de una mujer sencilla que trabaja en un instituto y la realidad de muchas estas personas que luchan por sacar su voz literaria es complicada", ha lamentado.

"Esa realidad es usada para transmitir a este personaje que han creado una cierta empatía, siendo ellos personas bien asentadas en la industria y en el mercado editorial. Están jugando con eso y es lo que más me ha disgustado en el aspecto emocional", ha señalado, añadiendo no obstante que no hay una postura oficial desde la Asociación Clásicas y Modernas.

"Parece más una mofa de todo. Además, viendo las imágenes, se lo han tomado con mucha gracieta", ha lamentado la investigadora, el mismo día en que se celebra el Día de las Escritoras con varios actos. "Escoger un seudónimo femenino es una opción, pero hay algunos aspectos que resultan un poco sangrantes o que reflejan actitud poco respetuosa hacia la realidad en que viven las mujeres", ha concluido.

Retirada de ejemplares

Ahondando en la polémica, la librería madrileña Mujeres y Compañía ha retirado todos sus ejemplares escritos por Carmen Mola, tras conocerse la autoría de los libros.