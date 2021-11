Barcelona acoge una nueva edición de Los Premios Ondas, tras un año sin celebrarse por la pandemia

Galardonados con los Premios Ondas 2020 y 2021 se han reunido en el Palacete Albéniz de Barcelona en el tradicional almuerzo y encuentro con los medios, previo a la gala de entrega , en un año que regresa el formato habitual tras no poderse entregar los premios en 2020 por la situación sanitaria .

Gabilondo ha asegurado que la polarización actual le pone muy nervioso y ha considerado que no se puede hacer nada sin pactar, y preguntado por el rey emérito ha dicho que ve "dificilísimo un retorno para quedarse".

El periodista Carles Porta , premiados por el programa radiofónico 'Crims' , ha subrayado estar muy contento con uno de los máximos galardones en el campo de la comunicación, ha enfatizado que es un proyecto muy coral y ha pedido que las informaciones "pongan luz en la oscuridad y no oscuridad en la luz" .

Una de las premiadas ha sido la cantante Aitana , que se ha mostrado "muy feliz y agradecida" por recibir un galardón como el Ondas, y que además sea en Barcelona. También ha asegurado que el éxito no se le ha subido a la cabeza.

Otro de los galardonados es el periodista Jordi Évole por su documental 'Eso que tú me das' con el músico Pau Donés: "es un premio que me emociona mucho. Todo lo que nos ha pasado con el documental. Todo lo que nos dio Pau. Me sigo emocionando".