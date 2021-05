El Gigante de Cerne, el dibujo de un hombre desnudo que desconcierta a los arqueólogos

Sorpresa para los científicos

Martin Papworth , arqueólogo de National Trust, apunta que está algo asombrado. "No es prehistórico, no es romano, es una especie de sajón, en el período medieval". Esperaba que fuera del siglo XVII", ha reconocido. El geoarqueólogo Mike Allen , que ha estado investigando los caracoles microscópicos de los sedimentos, también se muestra sorprendido. "Muchos arqueólogos e historiadores pensaban que era prehistórico o post-medieval, pero no medieval. Todos estaban equivocados y eso hace que estos resultados sean aún más emocionantes", detalla.

Un dios sajón

Por diversas razones, Papworth cree que la teoría no es plausible, ya que no se menciona al Gigante en los documentos de la abadía que se conservan. "¿Por qué una rica y famosa abadía, a solo unos metros de distancia, encargaría o atacaría el dibujo de un hombre desnudo tallado en la ladera?", se pregunta.

La figura más grande en creta

En términos más generales, los resultados del análisis arrojan luz sobre el fenómeno de los dibujos en colinas de creta en Gran Bretaña, según Allen. "Los arqueólogos han querido encasillar esta expresión artística en el mismo período. Pero tallar estas figuras no corresponde a una época en particular ; todas son figuras individuales, con significado local, y cada una nos dice algo sobre ese lugar y ese momento".

Muchos también dudan de que los genitales sean parte del dibujo original. "Si data de la época de la abadía, entonces es más aceptable con los pantalones puestos que sin ellos", declara Papworth. Preguntado sobre cuál es su teoría más probable sobre sus orígenes, admite que no tiene ni idea. "No puedo entenderlo ... puedes inventar todo tipo de historias. No sé por qué está en la colina, no tengo ni idea. No puedo resolverlo".