'Madres paralelas', de Almodóvar, Javier Bardem y Alberto Iglesias, nominados a los Globos de Oro

Madres paralelas' de Pedro Almodóvar, nominada al Globo de Oro a la mejor película en habla no inglesa, Javier Bardem , que opta al premio al mejor actor protagonista en una película dramática por 'Being the Ricardos' , y Alberto Iglesias , candidato al galardón a la mejor música por la banda sonora de 'Madres paralelas', están entre los nominados a los Globos de Oro 2022. La ceremonia de entrega de la 79ª edición de los premios que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) se celebrará el 9 de enero de 2022.

Bardem, que consigue así su quinta nominación a estos premios, competirá por el Globo de oro con Benedict Cumberbatch, nominado por 'El poder del perro'; Will Smith, candidato por 'El método Williams'; Mahershala Ali, nominado por 'El canto del cisne' y Denzel Washington por 'The Tragedy of Macbeth'. El actor español ya cuenta en su palmarés con un Globo de Oro, al mejor actor de reparto, por su papel en 'No es país para viejos' de los hermanos Coen.