Johnny Depp recibe el Premio Donostia "con humildad": "Es algo que nunca olvidaré"

Intérprete en más de 90 producciones audiovisuales, ha producido también una decena de filmes, entre los que están 'Crock of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan' (Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan, 2020), realizado por Julien Temple, que obtuvo el Premio Especial del Jurado en el último Festival de San Sebastián y con el que visitó el pasado año la capital guipuzcoana.