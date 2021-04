El pintor de 11 años Juanito Cortés coloca su obra 'Golosina nº 3' en subasta por 14.000 euros

Al conocer la cifra, Juanito se ha fundido en un sentido abrazo con su padre, también emocionado: "Me he quedado alucinado, no me imaginaba todo esto, es tremendo, está dando pasos agigantados". Así lo ha expresado, entre obras de artistas emblemáticos como Joan Miró, Francisco de Zurbarán y Pablo Picasso, que también han salido a subasta. De hecho, la Santa Faz de Zurbarán lo ha hecho por 95.000 euros de salida.