Antonio Machado en campaña: 'Del mañana Efímero. Escritos políticos para el s.XXI'

En estas elecciones, por ejemplo, hay jóvenes y no tan jóvenes que por primera vez formarán parte de una candidatura. Gente que no da el perfil de lo que todavía muchos creen debe ser una persona de orden. Machado estaría con ellos. Tal y como se recoge en este libro, diría como ya dijo por boca de Juan de Mairena: "La política, señores, es una actividad importantísima... Yo no os aconsejaré nunca el apoliticismo, sino, en último término, el desdeño de la política mala, que hacen trepadores y cucañistas, sin otro propósito que el de obtener ganancia y colocar parientes. Vosotros debéis hacer política, aunque otra cosa os digan los que pretenden hacerla sin vosotros, y naturalmente, contra vosotros".