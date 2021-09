Arturo Pérez-Reverte: "Hay algo de provocación en demostrar que puede haber héroes en el bando que no es el tuyo"

El escritor y periodista acaba de publicar su última novela 'El italiano'

Cuando Arturo Pérez-Reverte era niño su padre le dió una lección de vida que no ha podido olvidar. Le explicó que no todo es como parece, que ni los villanos son tan malos, ni los héroes tan buenos, y con esa percepción (de grises dominando al blanco y negro) lleva años afrontando la vida y sus novelas.

El escritor y periodista acaba de publicar El italiano (Alfaguara) donde desarrolla el germen de una historia que le contó su padre cuando sólo tenía 11 años.

"Fui con mi padre a ver una película (Su mejor enemigo, 1961) en la que salen italianos patéticos y cobardes, como se muestra en algunas películas de guerra hechas por anglosajones. Al salir mi padre me dijo: "No te equivoques, aquí hay héroes también". Y me contó la historia de los buzos italianos".

Se refiere Pérez-Reverte a esos hombres de combate de la Regia Marina italiana, que entre los años 1942 y 1943 atacaron a unos catorce barcos aliados en Gibraltar y la bahía de Algeciras. Y basándose en ellos y en sus hazañas ha escrito su nueva novela.

"Son personajes que trabajan para la Italia fascista, uno puede ser un héroe aunque esté en el lado malo. Hay algo de provocación en esto, demostrar que puede haber héroes en el bando que no es el tuyo, reconocerlo, se les combate pero se les respeta porque son hombres valientes".

El héroe no siempre es tan claro como pretende el mundo actual

Pregunta: Ficciona las operaciones del grupo italiano Orsa Maggiore y las misiones de sabotaje y ataques subacuáticos que llevaban a cabo contra los buenos, es decir, los aliados.

R. El héroe no siempre es tan claro como pretende el mundo actual. Yo he conocido héroes de verdad, gente que hacía una heroicidad un día y luego una villanía. Esa zona gris ambigua del héroe es la que me interesaba en la novela y es la que he pretendido mostrar.

P. Una novela donde la protagonista, Elena Arbués, con apenas 27 años, toma una decisión valiente que cambia el giro de los acontecimientos y lo hace sin mirar atrás ni arrepentirse convirtiéndose en el eje de la novela, la verdadera heroína.

R. La lucidez de esa mujer es la que hace que ese hombre, que es un hombre normal, un vulgar soldado, adquiere un carácter mítico, épico. Es la mirada de la mujer inteligente. Es ella la que hace grande al hombre con su mirada. Sin la mirada crítica y lúcida de la mujer los hombres no somos gran cosa. Y por cierto, una cosa importante, el héroe en la novela no es héroe hasta que ella no lo mira.

Amor de verdad

En sus novelas Pérez-Reverte no suele reflejar un amor tan amor, al contrario, pero en esta ocasión la protagonista y su alter ego se lo merecían.

"En mis novelas el amor suele ser amargo. Pero aquí es romántico. El amor vence a todo. Es una historia de amor de verdad".

El amor vence a todo. Es una historia de amor de verdad

P. Elena, Teseo, el perro Argos. En su novela hay también muchas referencias a los clásicos griegos.

R. La protagonista es librera y es una mujer leída. Conoce los libros clásicos de Homero, Virgilio... Cuando ve al buzo tendido en la playa, con su traje de caucho negro, reconoce al héroe. Sus lecturas le han enseñado a reconocerle. Y con ese encuentro ella también se convierte en héroe. Quería mostrar la importancia de la cultura como mecanismo de identificación. Cuanto más has leído más puedo comprender. Defiendo la literatura como mecanismo de comprensión. Identificas al héroe porque lo has leído antes, este es el eje fundamental de la novela.

Quería mostrar la importancia de la cultura como mecanismo de identificación

Una trama en la que la historia juega también un papel importante. Como buen periodista Pérez-Reverte suele estudiar los hechos antes de escribir y por eso realidad y ficción van de la mano en el El italiano, tanto que nos sentimos en la necesidad de preguntar si es real.

R. Es ficción aunque inspirada en hechos reales. El periodista que narra e investiga los hechos no soy yo, ni ellos existieron, pero sí es cierto mucho de lo que se cuenta. He leído los partes de lo que pasó. Es asombroso imaginar la noche, la oscuridad, no puedes evitar sentirte fascinado imaginando cómo fue eso de meterse en la base del enemigo de noche. Era una guerra de guerrillas contra la armada más poderosa".

P. Escuchándole uno lo que se imagina es una película.

R. El escritor es el lo que lee, más lo que vive, más lo que sueña, más que el cine que ha visto. El cine que vi de pequeño me influye muchísimo, yo tengo una memoria visual que no es televisiva, es cinematográfica. Esas imágenes del cine de la época me marcaron, y lógicamente me influyen.

Pero si hay algo que también ha marcado su vida es el mar, ese a cuyas faldas nació allá por 1951.

"Nací en Cartagena que es una ciudad milenaria y donde de pequeño nadas y sacas ánforas romanas. Creces entre ruinas cartaginesas, bizantinas. Ese vínculo Cartagena-mar Mediterráneo-cultura-barcos como mecanismos de conexión entre los hombres y el mar, como camino, está presente en mi cabeza desde niño y eso en mi cabeza se tiene que manifestar".

La novela es una reivindicación del Mediterráneo como patria

La conexión de Pérez-Reverte con el mar es innegable, y suele quedar reflejada en sus novelas ( La carta esférica, Corsarios de Levante, El oro del rey, Cabo de Trafalgar, La reina del sur...) Una relación que acaba de abrirle las puertas de la Asociación de Escritores de Marina de Francia a la que pertenecen tan solo una veintena de escritores (todos vinculados al mundo del mar y a la Marina). Él es el único no francés.

"No suelo aceptar ese tipo de cosas pero me hizo gracia. Es una asociación de escritores de Marina muy cerrada. ¡Somos capitanes honoríficos de fragata de la armada francesa!, hasta me podría vestir de capitán, comenta el escritor divertido.

P. Lo que no hay duda es que en El Italiano el Mediterráneo es también protagonista.

R. "Hay que reivindicar al Mediterráneo, no es solo un mar de turistas con sol. Es un mar por donde vinieron la legión romana, el mármol, los dioses, el aceite de oliva, el vino tinto. La novela es por eso también una reivindicación del Mediterráneo como patria y de los héroes que durante esos 3.000 años de memoria poblaron esa patria.