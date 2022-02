Charo Rueda, psicóloga: "Con la atención se puede jaquear la mente de las personas"

R . Supongamos que estamos en la cocina guardando las cosas del desayuno y pensando en un problema del trabajo. Podría ocurrir que colocáramos el azúcar dentro del frigorífico y la mantequilla en el armario donde se guarda el azúcar. Eso que llamaríamos un "despiste" no es otra cosa que un fallo en la pata del control de la atención . Y como no hemos sido conscientes de lo sucedido, lo más probable es que a la mañana siguiente nos volvamos locos buscando el azúcar.

R . No . Y para entender por qué debemos diferenciar entre dos tipos de atención. Cuando una alarma u otro evento externo capta nuestra atención de manera prácticamente automática, hablamos de atención dirigida por la estimulación externa o bottom-up (de abajo arriba). Es totalmente distinta a la atención top-down (de arriba abajo), esa que nos permite seleccionar el foco de atención en base a nuestras expectativas y objetivos . La primera es común a otras muchas especies, mientras que la segunda es prácticamente exclusiva del Homo sapiens.

P . En su libro dice que sin ese segundo tipo de atención no existirían las escuelas…

P . Me vienen a la mente declaraciones de deportistas españoles tan reconocidos como Pau Gasol o Rafa Nadal, que en repetidas ocasiones han reconocido que su capacidad de atención (o de concentración) durante los partidos puede llegar a ser más importante que la técnica.

R . Sin duda. En el deporte, cuando tras mucha práctica llegamos a ese estado de atención effortless que mencionaba, no solo mejora la capacidad de analizar la situación y reaccionar con rapidez, sino que mejora también la ejecución de los movimientos, de los tiros, de los golpes de raqueta...

R . Sí, y volviendo al ejemplo de Pau Gasol, me consta que algunas veces ha comentado que practica meditación. Experimentalmente se ha comprobado que meditar mejora tanto el control de la atención como la capacidad de regular las emociones . Este control, a su vez, se relaciona con el nivel de activación cerebral del que hablábamos al principio, que guarda una relación con la atención en forma de U invertida.

R . El impacto que la pobreza tiene en el desarrollo del cerebro se observa desde bien temprano. Los bebés que crecen en familias con menos recursos muestran menor actividad en regiones cerebrales claves para la capacidad de regulación de la atención y el comportamiento. Conforme pasa el tiempo, la brecha de desigualdad en el rendimiento escolar y el éxito profesional en función de los niveles de recursos de cada familia no hace más que crecer.

Una sociedad que busca el bienestar no debe dejar atrás a una parte de la comunidad. Incluso desde un punto de vista puramente económico y de bienestar social, una sociedad tiene mejores perspectivas de progreso cuando los individuos que la forman pueden desplegar todos sus recursos cognitivos y emocionales . Educar la atención en escuelas inclusivas forma parte de la solución.

P . ¿Y qué pasa con los magos? ¿Por qué no desmontamos sus trucos por más atención que pongamos?

R . Los humanos tenemos la sensación (potente pero equivocada) de que cuando miramos una escena la vemos completa. ¡Pero no! La realidad es que nuestro cerebro solo ve la parte de la escena a la que damos prioridad. Los ilusionistas saben cómo manejar esas prioridades y evitar que percibamos lo que nos quieren ocultar. Y, voilà, hacen magia.

R. No solo un negocio: el gran negocio. En el siglo XXI, la atención de las personas se ha convertido en uno de los productos de mercado más cotizados. Los medios, las redes sociales y las empresas tratan de captar la atención de las personas. Eso da lugar a una dispersión de la atención de los individuos hacia temas que no son propios, que no repercuten directamente en sus vidas; por ejemplo, temas de opinión pública sobre los que los partidos políticos pretenden que nos posicionemos. O las vidas y los problemas personales de celebridades que ni nos van ni nos vienen.