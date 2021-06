El Cervantes albergará las notas del enfrentamiento entre Unamuno y Millán Astray en Salamanca

En esta misma línea, el nieto de Unamuno considera que con las actas se "deja claro el aborrecimiento del fascismo" del autor de 'Niebla' "para siempre". "No sé si algunos no saben esto porque no pueden o no quieren, pero este es el ultimo y más fiable testimonio de lo que pasó aquel día y lugar", ha reiterado, reafirmando la "separación del fascismo" de Unamuno "a pesar del sainete del día de su entierro".