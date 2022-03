Un cómic y una novela contra la desigualdad de género: "Los jóvenes deben aprender a detectarla"

Vuelve la campaña 'Orgullosa de mi' , que trata de fomentar la igualdad de género a través de la lectura

Este año con un cómic, 'Manual para super feministas' que explica a los jóvenes lectores conceptos claves del feminismo

Y una novela, 'Los lobos esperan', que alerta sobre la cultura de la violación y la impunidad de las 'manadas'

Ya dijo Nelson Mandela que "la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo". "Y la lectura, una de las herramientas fundamentales para adquirir conocimientos y desarrollar un espíritu crítico", apostilla María Sánchez, portavoz de la campaña de SM, Orgullosa de mi.

Una iniciativa que cada 8M trata de despertar ese espíritu crítico entre los más jóvenes, fomentando la igualdad de género a través de los libros. "Ponemos especial cuidado en nuestras publicaciones en el uso del lenguaje y también en nuestros personajes. Apostamos por historias donde no hay diferencias entre cosas de chicos y cosas de chicas, ya que desde hace más de ochenta años trabajamos en educar en los valores de igualdad, explica Sánchez.

Libros para visibilizar a las mujeres y las niñas y con los que se pretende romper estereotipos. Este año la campaña incluye dos obras de estilos muy diferentes. Un cómic y una novela. "Buscamos diferentes formatos porque queremos llegar a todo tipo de lectores", defiende, "y es verdad que quien suele leer cómic a veces no lee narrativa".

Enseñar a los jóvenes conceptos claves del feminismo

El cómic, Manual para super feministas (SM), es de la ilustradora francesa Mirion Malle. A través de tiras cómicas enseña a los jóvenes conceptos claves del feminismo.

Una publicación con la que se pretende abrir la mirada del lector "para detectar y dar visibilidad a las discriminaciones y desigualdades cotidianas, esas que se producen a diario y en las que muchas veces no reparamos", apostilla Sánchez.

"Trata de un montón de clichés con los que hay que acabar, de la pobre representación de las mujeres en el cine y la televisión, del engañoso ideal de belleza femenina, de la amistad, que entre chicas parece que no puede ser sana, se presenta siempre con una pátina de rivalidad, de las relaciones amorosas, de la importancia del consentimiento... " aclara la portavoz de la campaña.

Otorga a los jóvenes lectores herramientas que potencien su despertar crítico. "El cómic incluye el llamado test de Bechdel, que es un test con el que se puede evaluar la brecha de género a través de tres preguntas sencillas. Solo tenemos que coger cualquier creación cultural, canción, serie, libro, película, etc y hacernos tres preguntas sobre ella:

Si aparecen al menos dos mujeres durante la obra (que tengan nombre)

Si esos personajes femeninos hablan entre sí en algún momento

Y si en esa conversación están hablando de un hombre.

"Esto fue un análisis que hizo en su momento una autora de cómic estadounidense con el que demostró que el 70% de todo lo que existe culturalmente no cumple ninguna de estas tres premisas. Los jóvenes cuando lo hacen, se sorprenden. Se dicen, ¿cómo no me he dado cuenta yo antes de esto?

"Parece increíble, pero a estas alturas todavía hay que explicar qué es el feminismo", denuncia Sánchez. "Una de las tiras cómicas habla de que las feministas no odian a los hombres. Es importante porque muchos jóvenes están confusos ya que últimamente hay voces que relacionan el feminismo con odio. Y no, el feminismo no es odio, ni reducción de otros, ni empoderamiento de la mujer. Es igualdad pura y dura.

Un libro sobre la violencia de las 'manadas'

El segundo libro que publican aprovechando el tirón del 8M es Los lobos esperan (SM), que habla sobre la cultura de la violación y la importancia del apoyo mutuo para acabar con la impunidad de las manadas. "Ha sido tema de apertura en los medios de comunicación, de debate en la sociedad y no tenía representatividad en los libros. No había ninguna novela que tratara este tema", lamenta la portavoz de esta campaña.

Aunque su autora es la estadounidense Natasha Friend, lo que relata es universal. "Le puede suceder a cualquier mujer en cualquier parte del mundo", reconoce Sánchez.

"Nora parece la chica perfecta con la vida perfecta. Por eso resulta tan extraño que ella, precisamente, aparezca inconsciente una noche en el campo de golf", así comienza el libro. La autora incide mucho en esto. La protagonista tiene una amiga Cam, mucho más liberal, que vive a tope y ha tenido ya relaciones con chicos pero no es a ella a la que le pasa, es a Nora, la prudente. El libro quiere acabar con esos estereotipos. Lanza el mensaje de esto sucede, y no tiene que ver con cómo vistas o con lo qué hagas. Puede pasarle a cualquiera. La agresión no es culpa nunca de las víctimas.

La propia escritora, Natasha Friend ha reconocido que se ha inspirado en un hecho que vivió cuando era adolesente. "Cuando cumplí quince años conocí a tres universitarios, jugadores de fútbol americano, que salían del cine. Sonrieron y me preguntaron mi nombre. Me halagó que quisieran hablar conmigo. Pasé el resto del verano saliendo con ellos tres, en el patio de recreo de mi escuela primaria, en New York Pizzeria, en su dormitorio en el campus… A finales de agosto me despedí. Mi familia se estaba mudando a Massachusetts. Unas semanas después de mudarme, recibí una llamada de uno de mis amigos de la infancia. "¿Conoces a esos universitarios con los que saliste todo el verano?". "Violaron en grupo a una chica en una fiesta de fraternidad", ha contando a SM.

"En España desgraciadamente casos como este son cada vez más comunes, entonces no hay fronteras para la cultura de la violación, no hay países, sino que te puede pasar en cualquier circunstancia y en cualquier lugar", insiste Sánchez.