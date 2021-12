David Barrado, autor de 'Peligros cósmicos': "Tenemos que evitar hacer una estupidez y causar nuestra extinción"

Haga memoria. Cuántas veces ha leído aquello de: "Un asteroide del tamaño de - ponga aquí el número que de campos de fútbol que quiera - se aproxima a la Tierra". ¿Se trata de un riesgo real o de una maniobra para que haga click en la noticia?. La mayoría de las veces se va a tratar de lo segundo... lo que no quiere decir que no pueda pasar.

“ El libro no pretende ser catastrofista ni pesimista. Todo lo contrario ", enfatiza el autor, que en la actualidad trabaja como miembro del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), dentro del Centro de Astrobiología (CAB). Barrado apela a que su obra reflexiona sobre la propia belleza del Universo y los procesos físicos que hay en él. "Sí que se pone de manifiesto que hay una incertidumbre significativa en estar vivo", pero destaca: " Siendo conscientes de ello también se aprecia mejor lo maravilloso que tenemos a nuestro alrededor ”.

“Lo que he intentado es cerrar el abismo artificial que se estableció a finales del siglo XVIII entre humanidades y ciencias puras y acercar ambos mundos", comenta el autor, que defiende su visión del fenómeno de la cultura "como algo más global" . Para Barrado: "Para que un ciudadano tenga una visión completa de la realidad tiene que tener una formación integral ”.

Respuesta: La propia naturaleza nos muestra aspectos de vida, muerte y renacimiento . No es de extrañar que los procesos mitológicos diferentes culturas hayan interpretado la realidad con un final determinado para explicar también la propia mortalidad de los individuos.

Yo he tratado de evitar focalizarme en el desastre y en el sensacionalismo y utilizar esos eventos como una técnica para introducir todo lo que nos encontramos en el Universo. Para darle al lector las claves suficientes para que sea consciente de dónde estamos, qué es lo que existe dentro del Universo y que nos puede afectar. Pero sobre todo es un canto a la belleza del Universo .

R: Creo que hay que tener en cuenta todo, pero sí que es cierto que las tormentas solares son un fenómeno recurrente . Generalmente no tienen mayores consecuencias pero sabemos que cada varias décadas, o pocos cientos de años, se producen fulguraciones muy energéticas de partículas elementales que si apuntan a la Tierra podrían afectar a nuestra tecnología.

Si no se establece un sistema de vigilancia que nos diera una alerta temprana y sistemas redundantes que nos permitieran tener una alternativa a los que fallen el precio que podemos pagar es muy alto.

P: Pero los científicos llevabais décadas avisando de que una pandemia global era posible, y aquí está... y antes del huracán Katrina de qué los diques no aguantarían... y no lo hicieron.

R: Los científicos somos un poco como la Casandra del mito griego - condenada por los Dioses a conocer el futuro pero a que sus predicciones nunca fueran creídas y que aún así no cejó en alertar de la inminente caída de Troya -.

Tal vez es que nosotros - los científicos - no lo contemos lo suficientemente bien, no sepamos conectar… y desde luego, también está que la clase política es bastante cortoplacista y prefiere resolver el problema del día a día sin darse cuenta de que una pequeña inversión ahora puede evitar un gran problema mañana .

Hay que evitar el catastrofismo, la continua alerta, porque eso a veces lo que provoca es la respuesta opuesta y un cierto negacionismo, pero sí hay que decirle muy claro a la sociedad que hay que implementar una serie de políticas, y que eso requiere de recursos para evitar que el día de mañana se produzca el problema, porque cuando se produce sí que la sociedad reclama y pregunta: ¿Y esto por qué no se había tratado?, ¿Por qué no se había planteado? Y sí que se había hecho pero no se habían tomado las medidas adecuadas.