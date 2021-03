Se descubren nuevos trozos del Manuscrito del Mar Muerto 60 años después

Escrito principalmente en griego -y no en hebreo y arameo como es habitual-, el pergamino recién revelado contiene partes del libro de los 12 profetas menores , incluidos Zacarías y Nahum, informa la Autoridad Israelí de Antigüedades.

Algunos de los Manuscritos del Mar Muerto constituyen el testimonio más antiguo del texto bíblico encontrado hasta la fecha. Son una colección de 972 manuscritos y la mayoría datan del año 250 a. C. al año 66 d. C., antes de la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 d. C.