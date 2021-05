Emilia Pardo Bazán, la Agatha Christie gallega: fue la primera mujer en escribir una novela policíaca

Un complicado proceso para recomponer su manuscrito

Un detective castizo y cosmopolita

Pardo Bazán quería escribir la novela policíaca perfecta, pero el resultado no le convenció, por eso decidió no publicarla. “Doña Emilia era muy perfeccionista y muy inteligente, por eso era consciente de sus limitaciones. No estaba satisfecha con el libro y se dio cuenta de que no estaba a la altura de su obra”, afirma Paz Gago. La escribió entre 1912 y 1913, pero se quedó guardada en un cajón durante años. Ahora podemos disfrutar de la obra de esta mujer adelantada a su tiempo.