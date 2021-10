Alex Ross, crítico musical: "Es una victoria póstuma de Hitler que defina nuestra concepción de Wagner"

Alex Ross es uno de los críticos musicales más conocidos a nivel mundial. No sólo porque escribe sobre su mayor pasión en The New Yorker desde hace años, sino porque en 2009 publicó un superventas internacional, The Rest is Noise (El ruido eterno, en su edición en español), un libro que descubrió a miles de oyentes la excitante y compleja música clásica del siglo XX.