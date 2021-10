Antonio Lucas: “A veces vivimos con emociones de prestado y para cumplir las expectativas de otros”

R : Yo no tengo hijos de manera voluntaria. Mi mujer está de acuerdo. Para ellos eso era muy raro. Que no haya querido tener hijos alguien que tiene una vida normal, con un oficio sostenido, que vive con holgura. Porque para ellos es fundamental la familia. Pensar que la vida se puede quedar detenida sin hijos es incomprensible: no tendrían motivos para echarse a la mar. Si estás solo, dicen, dedícate a otras cosas. Pero a la vez ellos 'no viven' sus familias: no pueden ir a cumpleaños, ni a entierros. Todo eso lo extrañan y lo convierten en una argamasa que da sentido a esa aventura terrorífica del mar. Eso generaba en ti una sensación de tipo amputado.

R: No. No lo entendían, pero preferían no darle muchas vueltas. Pero no me molestaba. Pasa también en Madrid sin salir del barrio. Yo de joven tenía la idea de no tener críos. No quise. En mi familia son todos solteros, menos mi padre. Mi mujer es hija única además. La sensación que a mí me genera cierto vértigo –y a los marineros de Gran Sol también- es que el apellido se va a quedar ahí, no va a continuar. Pero en mi caso no supone un abismo emocional sobre quién me recordará a mí. No albergo ninguna proyección sentimental más allá de que lo que tengo.