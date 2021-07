Beatriz Díaz: "Una herida mal cerrada se gangrena y nunca va a sanar mientras no se abra para airear"

R: Posiblemente sí. Hay mucho más material que sacar a la luz. La ley de Memoria Histórica dice que hay que sacar a la luz todo lo ocurrido , pero sale muy lentamente. Y se priorizan los asesinatos y condenas a muerte. Ahí quedan atrás las mujeres. Seguro que en el archivo militar sigue habiendo casos que no han salido a la luz.

R: No podemos hablar en términos de hacer una comparación en paralelo. Sí ha sido más olvidada y era otro tipo de represión. Había una represión dirigida a personas que participaban de un modo u otro en un movimiento de izquierdas y eso les afectaba. Pero también como cuidadoras en la familia, cuando el detenido era el hombre, ya fuera el padre, el hermano, el hijo… en la familia de los detenidos y desaparecidos la mujer también tiene que asumir una carga. Apoya a la víctima directa en la medida de lo posible y luego tiene que asumir su hueco y hacerse cargo de los mayores o los hijos. Cuando la represión afecta a un nivel tan extenso de la población a través del hambre y de la enfermedad, esto incide mucho en las mujeres y por eso tenemos que ponernos las gafas moradas para ser conscientes.

R: Hacer historia siempre es necesario. Hoy parece estar en boga que debemos estar a la última de todo y que es necesaria toda la información. Pues lo mismo pasa respecto al pasado y más con un pasado que expresamente fue silenciado y que fue tapado así que con mucho más motivo. Una herida mal cerrada es una herida que se gangrena y nunca va a sanar mientras no se abra para airea r. Esto lo reclama la psicología social. De algún modo, son las personas quienes a nivel personal deben presionar porque tienen un familiar en una fosa y quieren que se exhume , sino a nivel social también estamos dañados y eso es muy visible.

P: Llama la atención que Gibraltar no se desvincule de los problemas del Campo de Gibraltar. Ocurrió en la Guerra Civil como refugio de miles de españoles y ocurre ahora con la custodia de documentación y material sobre los hechos de la época

R: Gibraltar tuvo una posición ambivalente en la Guerra Civil y durante el franquismo . Siempre ha tenido una política de asilo peculiar. Quién se volcó a ayudar a la gente que huía fue más el pueblo de Gibraltar que su gobierno. Hoy se está haciendo mucho trabajo por la recuperación de la memoria en la comarca del Campo de Gibraltar. La Junta de Andalucía lo ha impulsado hasta hace poco y la gente está muy motivada precisamente por todo lo que ha sufrido y por la conciencia que tienen de todo lo que se vivió. El gobierno de Gibraltar está apoyando esta línea de publicaciones gracias a un acuerdo con el Foro por la Memoria y eso es reconocible. Todos los países y todos los gobiernos construyen una historia donde prima más lo que interesa frente a otras cosas que son silenciadas y Gibraltar no se escapa.

Denunciar significaba poder comentar a alguien que tuviera un poco de poder algo que no suponía un proceso en nada riguroso y que incluso no pasaba por vía judicial

R: Fue un aspecto más de la represión y es interesante subrayar como afecta de forma mucho más extendida a todo el mundo, lo que supone un mayor condicionamiento de lo que llamamos la salud psicosocial. Desde que se inicia la guerra y el franquismo va ocupando territorios, se va dando una forma de gobierno y de control que se abre a la posibilidad de que la gente denunciase. Denunciar significaba poder comentar a alguien que tuviera un poco de poder algo que no suponía un proceso en nada riguroso y que incluso no pasaba por vía judicial. En estas denuncias bastaba con denunciar a alguien por haber pertenecido a un partido o a una asociación como el Socorro Rojo, que era una asociación de apoyo mutuo. Este es el caso que comento en el libro del sumario 301, 14 mujeres que fueron detenidas. Pero también hubo muchas otras que desaparecieron y de las que nunca se supo nada. Esto tiene unas consecuencias muy drásticas que significan un castigo ejemplar. Todo el mundo lo conoce pronto y paraliza y deja de actuar. Esto supuso la anulación de la resistencia y que todo el mundo sospeche de todo el mundo. “¿Quién habrá puesto la denuncia para que de esa vecina de patio no hayamos vuelto a saber nada?” Esta incertidumbre sigue presente en la cabeza y abre otro canal por el que nunca podemos cerrar el duelo. Es otro motivo por el que hay que hacer historia para poder sanar eso a la gente que con mucha edad sigue dando vuelta a si sería aquella persona la que denunció a su padre o a su madre. Otro efecto, porque es todo una cadena de situaciones, es que la gente entiende que denunciar es posicionarse del lado de los vencedores ante el miedo de ser ellas denunciadas. Este clima de delación reinó en todo el país. En el caso concreto de La Línea que en febrero del 36, el Frente Popular tiene una victoria abrumadora con un 90% de votos y que el mismo 18 de julio cae del lado de los sublevados, fue mayor.