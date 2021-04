Carmen Posadas, escritora: "Ahora te tachan de fascista por cualquier cosa"

R : Me llamó la atención porque siempre pensé que los eunucos eran impotentes, pero no . Era un secreto que se tenía bien guardado. Las mujeres encerradas de por vida en los harenes se corrían unas juergas épicas con los eunucos y los maridos ni se enteraban. Luego en el siglo XVIII las damas descubren que Farinelli en concreto y los castrati en general eran unos amantes espectaculares.

R : Ella decía que había sido muy feliz porque había amado mucho . Normalmente si no te quieren eres muy desgraciada, pero ella no.

P : Liz Taylor, como las reinas antes que ella, se valió de la Peregrina para resaltar su elegancia. Tú has escrito que el buen vestir " no es un asunto baladí" como puede parecer hoy en día.

R: Sí, escribí eso tras leer la bronca a un político británico por participar en una sesión parlamentaria vestido con un jersey rojo. La speaker explicaba que estaban representando al pueblo y que le debían un respeto. Esto no hubiera ocurrido en España. Meritxell Batet no se habría permitido el lujo de decirle a Pablo Iglesias o a quien fuera que iba mal vestido. Y si llega a ocurrir le hubieran tachado de fascista. Ahora te tachan de fascista por cualquier cosa. Hemos dado por aceptado que no hay reglas, ni formas ni decoro. A mi choca. En otros países no es así.