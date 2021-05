Clara Sánchez novela el infierno de las mujeres saudíes: "Están secuestradas en sus jaulas de oro"

Pregunta . Y no es solo ficción, tu novela está inspirada en el caso de las princesas Latifa y Shamsa, las hijas del emir de Dubái retenidas en sus palacios...

Respuesta. Sí, ahora mismo no se tienen noticias de ninguna de las dos. Pero no son solo ellas, son muchas las princesas que han escapado o intentado escapar de ese entorno opresor. Una de las esposas del emir de Dubai, Haya de Jordania, lo consiguió y se refugió en Londres con sus hijos. Quiero decir que hay muchos ejemplos y la protagonista de mi novela, Amina, sería como el espejo de todas ellas. Es un tema que desgraciadamente no pierde actualidad.