Dave Rubin, presentador de TV en Estados Unidos: "En Occidente se está librando una guerra cultural"

Dave Rubin, presentador del exitoso programa de televisión The Rubin Report, se ha convertido en un pensador de referencia para millones de personas en todo el mundo. Partiendo del ejemplo de su mismo viaje ideológico, Rubin intenta explicarnos por videoconferencia desde Los Ángeles por qué hay que rebelarse contra lo que él llama “el pensamiento único de la mafia progre”, reflexiones que ha volcado en No quemes este libro, publicado ahora en España por Planeta.

Con mucha facilidad de palabra, Rubin interpela al lector: “¿Crees que la izquierda hoy es más reaccionaria que progresista? ¿Estás harto de que se ponga siempre el foco en los sentimientos y no en las ideas? ¿Temes que las políticas de identidad funcionen como un elemento censor, pero evitas decirlo en voz alta? En ese caso, vives aún en el armario político y ya es hora de que salgas de él”.

Pregunta: Usted revela que salió dos veces del armario.

Respuesta: Si te quedas en el armario no estás siendo tú mismo, no solo en temas sexuales, también en creencias políticas o religiosas. En el armario solo hay sitio para uno y no puedes florecer como ser humano. Para mí, salir del armario la primera vez fue muy difícil. Lo hice tarde, a punto de cumplir treinta años. Ahora tengo 44. Después salí del armario políticamente, pero todavía hay millones de personas dentro: no son racistas ni homófobos pero tampoco son de izquierdas y creen que si dicen lo que piensan serán cancelados.

P: Cuando salió del armario algunos le llamaron nazi.

R: Yo soy descendiente de una familia de víctimas del Holocausto. Decir a cualquiera que es un nazi es pervertir la historia, como ocurre ahora cuando afirman que Estados Unidos se fundó sobre esclavitud. Es peligroso. No puedes ir hacia futuro si no sabes de dónde vienes. La izquierda se ha dado cuenta del poder de palabras como nazi o fascista. Obligan a la gente a esconderse de ellas y a temer a decir lo que piensan.

P: Denuncia que la izquierda utiliza los sentimientos como armas.

R: Les encanta los sentimientos, no los hechos ni las consistencias. Te dicen que quieren un salario mínimo, pero aportan un principio económico que lo apoye. Quieren educación gratis, pero eso es irreal, porque la tienes que financiar. Pero eso sí, si quieres lavar el cerebro a los jóvenes, lo mejor es llevarlos a una universidad subvencionada.

P: No hay hoja de ruta para el liberalismo, advierte.

R: El liberalismo clásico no es fácil. Crees en los derechos individuales (más allá de la raza, la religión, etc.) y que el Gobierno debe ponerse a un lado excepto en temas como el orden o las infraestructuras. Aceptas que como individuo tienes que tomar decisiones por tu cuenta y pensar por ti mismo. Frente a ello, la izquierda defiende que todos tengamos las mismas normas culturales. Ser liberal es complicado, pero es mejor que su alternativa.

P: Señala que el liberalismo es poco compatible con militar en un partido político.

R: Es diferente un partido político que una filosofía política. Las ideas del liberalismo clásico eran tradicionalmente las del Partido Demócrata. Pero en los últimos diez años, todas esas ideas están más cerca del Partido Republicano. Es irónico y algo impensable para mí hace cinco años.

P: Vemos algunos asuntos brevemente. El control de armas en Estados Unidos. ¿No sería más fácil que ni hubiera armas y punto?

R: Absolutamente no. Es la Segunda Enmienda: tienes todo el derecho a portar un arma y defender tu vida, tu familia y tus propiedades. Cada vez más gente se da cuenta de que necesita armas para defenderse. Yo tengo un arma por primera vez en mi vida. La izquierda piensa que el sistema funciona, pero yo no lo creo, y por eso creo que me debo defender.

P: ¿No confía en la policía?

R: Sí, en los agentes sí. No creo que sean malos, ni racistas. Pero no confió en la institución. Los políticos fuerzan a la policía a no hacer su trabajo de forma apropiada.

P: ¿Es Estados Unidos un país racista?

R: Es el país menos racista del mundo y de toda la historia. Nadie en Estados Unidos se cree que sea racista, excepto los políticos de izquierda y los medios. La idea es desconcertante: precisamente luchamos una guerra entre nosotros para acabar con el racismo. Recientemente hemos tenido un presidente negro. No hay leyes que discriminen por raza. El único racismo sistémico son las segregaciones universitarias: en Harvard discriminan el acceso de los asiáticos porque ya hay muchos. Claro que hay gente racista, pero no el sistema. Yo he vivido en Nueva York toda la vida y adivina qué: todo el mundo trata igual de mal a todo el mundo (se ríe).

P: ¿Estamos equivocados con el cambio climático? Usted mantiene que no es para tanto.

R: Hemos visto que el consenso científico no significa que los expertos tengan razón sobre todo. Ha pasado con el origen del covid, que ahora se investiga. Además, yo no creo que Estados Unidos pueda solucionar por el mismo todos los problemas del calentamiento. Nosotros firmamos documentos absurdos, como el Acuerdo de París, y nos sentimos bien por ello. Pero hay que buscar caminos alternativos: la energía nuclear, la iniciativa privada en energías verdes, por ejemplo.

P: El matrimonio homosexual.

R: Es muy simple: todo el mundo tiene que ser tratado de igual manera. En una sociedad secular, tienes que permitir que dos adultos del mismo sexo se casen. Pero también tienes el derecho a tener tus ideas religiosas. Nunca iría a una iglesia o una sinagoga a decir lo que tienen que pensar. En una sociedad libre, alguien puede pensar cosas que a ti no te gustan.

P: La religión. Recuerda que necesitamos las historias de la Biblia.

R: Esto es algo que tardé mucho tiempo en comprender y lo hice gracias a Jordan B. Peterson, autor de 12 reglas para vivir, para mí el mayor intelectual del mundo, con el que estuve de gira durante año y medio. Jordan defiende las verdades eternas de la Biblia. Por ejemplo, la idea de David contra Goliat, que el tipo grande no siempre gana. Es algo fundamental para la historia de la humanidad. Si el mundo está tan despistado ahora es por el secularismo: hemos olvidado todas esas historias religiosas, que además estaban en la cabeza de los padres fundadores de Estados Unidos. Cuidado: no digo que vivamos en Estados religiosos.

P: Periodismo. Es usted duro. No podemos confiar en el periodismo tradicional, alerta.

R: Sí, ojalá no fuera así. El verdadero periodismo escasea. La mayoría de los periodistas en Estados Unidos son activistas de izquierdas. Los principales presentadores de la CNN son todos demócratas. El periodismo institucionalizado está corrupto, y eso lo entendió a la perfección Trump: decidió no solo luchar contra los demócratas, sino también contra los medios. Y lo hizo bastante bien.

P: Dedica el libro al actor Ben Affleck. Una ironía.

R: Le doy las gracias por ser una pieza importante en mi epifanía política. Yo era de progresista que empezaba a detectar que algo no funcionaba bien en la izquierda. Entonces, durante un debate vi a Ben Affleck llamar racista y gritar a un contertulio que había defendido que se podía criticar la religión islámica sin ofender a los musulmanes. Al día siguiente, todos los medios respaldaron a Affleck y se revolvieron contra el moderador del debate, Bill Maher, uno de los referentes de la izquierda en Estados Unidos. Por eso, en forma de broma, le dedico el libro a Ben Aflleck: fue tan ridículo lo que hizo que me despertó.

P: Señala que necesitamos un mentor, un padrino en la vida.

R: Sí, alguien que te enseñe a lo que se parece la vida que quieres vivir. A mí me paso con Jordan B. Peterson, y no fue deliberado. Vi a Jordan luchando por sus ideales y cambiar la vida de miles de personas en la gira que hicimos. Era como un concierto de rock, pero la estrella era un profesor de psicología.

P: Y ser humiles y decir no lo sé.

R: No tenemos que saberlo todo. En Twitter todo el mundo lo sabe todo, hasta cómo es el pacto nuclear con Irán. Deberíamos tomarnos un respiro, reconocer que necesitamos más información y aprender de los expertos en cada campo.

P: ¿Se está librando una guerra cultural?

R: Sí, estamos en una guerra de culturas en Occidente. Por un lado, personas que quieren vivir libremente, sin coacciones y por otro lado sistemas y gobiernos que quieren controlar a la gente. Y ahí juegan un papel las películas, las noticias, los libros, etc. La parte positiva es cada vez tenemos a acceso a más información y expertos para orientarnos en nuestra vida. En resumen, la guerra está entre los que los deciden por sí mismos y los que dejan que decidan por ellos.

