Gustavo Martín Garzo, escritor: "El que trata de entenderlo todo terminará por no entender nada"

R : Es difícil definir lo bello, pero es fácil detectarlo cuando aparece. La belleza la identificamos enseguida cuando aparece en nuestra vida. Tiene el poder de fascinarnos, de encantarnos. Pero cuando nos preguntamos por qué es bello no sabemos explicarlo. Pasa lo mismo con el amor. Evidentemente sentimos algo fuera de lo común, extraordinario, pero no tenemos capacidad para explicarlo. La belleza es un sentimiento de expectación. Sentimos que algo extraordinario está a punto de suceder. Por eso nos obliga a detenernos en ese lugar y permanecer atentos para ver si realmente sucede.

R: Uno de las grandes virtudes del mundo del relato, al que rindo homenaje en este libro, es que es el mundo de la libertad. Escribí este libro en una especie de trance. Cuando estaba contando una historia se desarrollaba de forma inesperada para mí, y muchas veces llevaba a otra nueva, imprevista, y así he estado tres años de escritura, dejándome llevar. He sido como un corcho en la corriente de un río cuyo curso no sabía muy bien cuál era. La literatura es descubrir el mundo como posibilidad. Así como el mundo de adultos es cerrado y ya hecho, el del relato es el de un mundo que puede cambiar. Descubres que detrás de las certezas hay un montón de dudas y caminos para ser explorados. El escritor y el lector son unos vagabundos, no saben a dónde se dirigen. Se dejan llevar por las cosas que les salen al paso, que les atraen y que les piden una respuesta, aunque nunca lleguen a contestarlas del todo. El escritor tiene que tener capacidad de volver de los territorios inexplorados para contar lo que ha visto. El poeta y el loco no son muy distintos, pero el loco queda prisionero en el sueño, y el poeta debe regresar para contarlo.