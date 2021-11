Ken Follett: “El mundo se ha convertido en un lugar muy peligroso”

“¿Qué le diría el Ken Follett de ahora al que publicó ‘Los pilares de la Tierra’ hace más de 30 años ?”, le preguntamos al autor galés. “Le diría que no se preocupe, que no haga caso a nadie, que todo va a ir bien”, nos responde por videoconferencia desde de su casa en Hertfordshire, Inglaterra.

Cierto que no le ha ido mal. El escritor ha vendido 178 millones de ejemplares de sus 36 libros , publicados en más de 80 países y en 33 idiomas. Ahora publica en Plaza & Janés su nueva novela, cuyo título, ‘Nunca’, es sobre todo un deseo: que no haya una tercera guerra mundial, nos confiesa.

El escritor 'superventas' cree el mundo es “mucho más peligroso ahora” porque estas armas han proliferado, a pesar de la esperanza sobre su posible reducción en los años 80 y 90 del pasado siglo. “Ese momento pasó y el peligro ha vuelto”, sentencia. “ Toda mi vida he vivido con la amenaza de una nueva guerra mundial, de una guerra nuclear”, confiesa.

Con todo, confiesa que es sorprendente que no se haya usado una bomba nuclear desde 1945 . "En parte es suerte, pero tampoco damos nunca gracias a los políticos y a lo mejor deberíamos hacerlo por no haberlas usado", afirma. Pero el escritor cree que "es probable que antes o después" se utilizarán las armas nucleares en conflictos.

Es un temor mayor que una nueva pandemia o el cambio climático. “El problema es que ahora hay muchas amenazas, pero la peor de todas es la amenaza nuclear”, insiste. A Ken Follett le preocupa el proceso “lógico” que llevaría a la declaración de una nueva guerra. “Cuando me documentaba para mi anterior novela, ‘La caída de los gigantes’ me impactó darme cuenta de que la Primera Guerra Mundial fue una guerra que nadie quería. Ningún líder europeo de ninguno de los dos bandos tenía intención de que sucediera”, afirma. “El espantoso pensamiento que se me ocurrió fue: ¿podría volver a ocurrir?”. De esas “decisiones ingenuas que pueden llevar a una conclusión terrorífica” surgió ‘Nunca’.