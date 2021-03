Suso de Toro, escritor: "La sociedad española vive con angustia el debate público, cargado de violencia"

R: Realmente era un intelectual que se ve abocado a la acción. Él no quería actuar de un modo público, no le gustaba, pero ejecutó acciones radicales y asume las responsabilidades. Por carácter era un hombre tímido y no le gustaba figurar. A mí lo que me fascina de Ramón es esa autoconfianza. Consideré titular el libro “El hombre tranquilo”, pero me lo pisó John Ford. A mí lo que me fascina ese personaje tipo John Wayne, de una pieza. Yo a los hijos le digo: “Vuestro padre era un militar, pero un general de su ejército particular”. Alguien que no responde ante nadie sino ante sí mismo. La propia familia decía que tenía una presencia fuerte. Algunos testimonios decían incluso que daba miedo, que cuando entraba en una habitación la gente se ponía.