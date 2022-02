Eva García Sáenz de Urturi, escritora: "No hay respuesta que no haya encontrado en los libros"

Eva García Sáenz de Urturi atrapó a miles de lectores a partir de 2016 con la ‘Trilogía de la Ciudad Blanca’. Fue un superventas dentro y fuera de España, con adaptación cinematográfica incluida. El éxito no se acabó ahí. En 2020 ganó el Premio Planeta por su novela ‘Aquitania’.

Pregunta: Uno de los libreros que aparece en la novela confiesa: “ Los libros curan el alma de mis pacientes , de mis clientes lectores. No conozco una medicina mejor, sin efectos secundarios”.

P: “Pero un coleccionista de libros –continúa el librero- solo quiere poseer la pieza , como un cazador, no el contenido”.

R: Muchos coleccionistas compran ejemplares únicos, pero no tienen tiempo de leerlos, como en el caso de Lagerfeld, que adquiría varios cientos de ejemplares a diario, todos los días, por lo que era imposible que pudiera leerlos todos. En cuanto a Gates , el responsable de la subasta comentaba que adquirió el cuaderno de Da Vinci por un precio récord vía telefónica, pero la casa de subastas se extrañó de que ni siquiera pidió que se lo mostraran antes de la compra, un ritual que todo bibliófilo ejecuta.

La lección de mi novela es que la vida es el propio viaje, después no hay nada, ni premio ni aplausos

R: Los tres libros más codiciados por los bibliófilos son la Biblia de Gutenberg , llamada Biblia de 42 líneas, la primera edición de El Quijote , llamada prínceps y el First Folio de Shakespeare . Según el último recuento, quedan 228 ejemplares.

R: Cuando era pequeña existía un programa de libros en La 2 cuya cortinilla sonaba con una canción de la cantautora Rosa León que repetía: "Todo está en los libros". Ha sido mi mantra de vida, no hay respuesta que no haya encontrado en los libros. En ese sentido, la literatura nunca me ha decepcionado.