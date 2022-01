Fernández, el farmacéutico que educa sobre sexualidad en las redes: "Hay más desconocimiento del que pensamos"

El farmacéutico Álvaro Fernández desmonta bulos sobre salud y sexualidad en Tik Tok e Instagram

Acaba de publicar 'Nadie nace sabiendo', un manual para jóvenes sobre sexualidad

Sus divertidos vídeos han conseguido enganchar a un millón y medio de jóvenes

Hasta hace año y medio Álvaro Fernández (1987, Soria) no tenía ni siquiera redes sociales. Ahora es el farmacéutico más famoso de TikToK y de Instagram. Entre ambas plataformas suma más de un millón y medio de seguidores. Una legión de adolescentes y jóvenes adictos a sus vídeos sobre salud y sexualidad. Su secreto, desmontar mitos y bulos con un lenguaje claro y sencillo. Su arma más poderosa, el humor. "No hay mejor forma de aprender que a través del humor", dice a NIUS convencido.

Cuenta el farmaceútico fernández que para sus primeros vídeos tiró de las experiencias vividas en la farmacia de Alcalá de Henares en la que trabaja hace una década. Luego sus propias inquietudes y "las increíbles preguntas" que le empezaron a llegar a las redes hicieron el resto.

"La primera que recuerdo que me impactó fue: "¿Cómo pueden hacer pis las mujeres con un tampón puesto? Al principio pensé que era una broma y ni contesté, pero empezó a repetirse insistentemente. No me lo podía creer. Me lo preguntaban no solo chicos, también chicas, que evidentemente no conocían su cuerpo. Me di cuenta de que había mucho más desconocimiento del que pensaba y casi sin querer empecé a resolver sus dudas", relata.

Ahora publica Nadie nace sabiendo (Plan b-Random House), un manual para jóvenes (y no tan jóvenes) sobre sexualidad y salud. "Contiene las nociones básicas sobre sexualidad que todo el mundo debería saber", asegura Fernández.

P. Todos, porque no solo los jóvenes están desinformados, ¿no?

R. Claro. Muchas de las cuestiones que me plantean igual son bulos o mitos que les han contado en casa. En torno a la menstruación hay mil, como que la mayonesa se corta si la haces cuando tienes la regla... Entre la poca información que tienen y la falsa que reciben o ven en internet tienen un cacao importante.

P. Me llama la atención que en la era de la información, cuando tienen acceso a todo, los jóvenes sepan tan poco de estos temas.

R. Al final en este tema hay tanto mito y tanto tabú... Es verdad que Google está, pero nada te garantiza que lo que tú encuentras en Google vaya a ser cierto. Esto es así. Ahora los jóvenes prácticamente solo ven lo que les llega por las redes, vídeos que se hacen virales y que igual no están dando una información correcta, pero ellos se la creen. Mira, recuerdo un día que tenía cientos de consultas sobre si un vídeo que se había hecho viral era real. Trataba de una chica que contaba que las mujeres se bebían la sangre de su menstruación para no tener anemia de hierro. Se notaba que el vídeo era una broma, pero igual la percepción de un chaval de 15 o 16 años sobre la ironía no es tan fina. Muchos se lo creyeron.

Las redes sociales tienen un potencial de difusión del mensaje brutal, pero para lo bueno y para lo malo.

P. Cuentas como la tuya sirven para contrarrestar esta desinformación. Cómo consigues que le interesen los temas de salud a chavales tan jóvenes, porque no solo hablas de sexualidad, tratas decenas de temas diferentes.

R. Cuando empecé a hacer videos en TiKTok me di cuenta de que me tenía que adaptar al formato que allí había y al público que allí había. En el lenguaje, en la forma de contarlo. Pretender que la gente se adapte a tu mensaje es absurdo, es mucho más fácil intentar adaptar tu mensaje a la gente a la que va dirigido. Eso me parece a mí que tiene mucha más probabilidad de éxito, sobre todo en temas de salud, que muchas veces no les interesan o que no saben que les interesan.

Igual yo llego a un sector de público, gente muy joven, a los que normalmente no se dirigen otras cuentas de salud. No sé, también utilizo muchísimo el humor, eso facilita mucho la conexión, creo yo.

P. ¿Y qué es lo que más preocupa a los jóvenes?

R. Pues depende de la edad y de si son chicos o chicas, pero en sexualidad te diré que las preguntas más recurrentes de ellos son: "¿Cómo puedo aguantar más y cómo puedo tenerla más grande? -cosas de la adolescencia- , y ellas suelen estar preocupadas por el embarazo y luego, por supuesto, los miedos de la primera vez. Eso es común en ambos. Ellas se preguntan, ¿me dolerá?, y ellos plantean dudas muy locas. Ha habido una temporada que muchos me preguntaban cuándo se les iba a romper el frenillo, como si fuera obligatorio, una especie de himen en versión masculina. Alguno me escribía "Yo ya lo he hecho tres veces y no se me ha roto, ¿me paso algo?. En fin, mucho desconocimiento.

P. Entiendo por lo que dices que tus vídeos más vistos son los que tratan temas de sexualidad..

R. Sí son los que suelen tener más reproducciones. El mas viral de todos es uno en el que cuento que el tamaño del pene depende de los genes de la madre, no del padre, porque se ha estudiado que está en el cromosoma X, y claro, el cromosoma X lo ponen las mujeres. A la gente le pareció muy curioso. Todo lo que tenga que ver con el tamaño del miembro se suele hacer viral.

Pero hay de todo, la verdad, uno de los vídeos más virales que he hecho es uno en el que explico que es la hipertensión ortostática. Tiene ya 4 o 5 millones de reproducciones. Nunca sabes qué va a funcionar.

P. Todas las consultas que te hacen en las redes están recogidas en tu libro Nadie nace sabiendo?



R. Muchas sí e intento conservar el tono de humor que uso en las redes sociales, porque entiendo que parte del éxito es eso. En el libro nos hemos centrado básicamente en temas de sexualidad, en aspectos básicos que todo el mundo debería saber, sin entrar en cosas científicas supercomplicadas.

P. ¿Y cuáles son esos conocimientos básicos?

R. Nociones básicas sobre fisiología, anatomía, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual... pero todo contado de forma ligera y divertida. Es muy fácil de leer. En todos los capítulos he introducido las anécdotas más increíbles que me han pasado en la farmacia, detrás del mostrador. Utilizo el humor como herramienta para intentar que el mensaje llegue.

P. ¿Qué mensaje quieres transmitir a los jóvenes?

R. Que el conocimiento es poder, y que tenerlo ayuda a tomar mejores decisiones. Me gustaría que cuando terminen de leer mi libro sientan que tienen más herramientas para afrontar debidamente todos esos cambios y temas de sexualidad a los que se van a enfrentar y tanto les preocupan.

