Inocencio Arias: "Franco se habría subido al autobús del Barça si hubiera ganado cinco copas de Europa"

En ‘Esta España nuestra’, el veterano diplomático escribe sin tapujos sobre Pedro Sánchez, Cataluña, Franco, el rey emérito y la 'guerra fría' con China

Compara al presidente del Gobierno con Donald Trump: “Mienten por los codos, han dividido a su país, son fabuladores y han raptado a su partido”

Cuenta anécdotas de su carrera diplomática, como la decepción con Lady Di: “Al natural tenía menos glamur, parecía poco culta”

Reconoce Inocencio Arias que algunos diplomáticos jubilados tienden a ser lenguaraces, y es verdad que él no tiene pelos en la lengua, aunque, a diferencia de otros, no revele detalles comprometedores para nuestra política exterior. El veterano embajador prefiere emplear su verbo afilado y certero en dar un repaso al mundo, y lo que ve no le gusta, empezando por nuestro país.

En ‘Esta España nuestra’ (Ed. Plaza & Janés) se pregunta si los deseos de un país feliz que ansiaba en su canción la cantante Cecilia en 1975 se han cumplido y cree que no. Inocencio Arias compara a Pedro Sánchez con Trump, da un repaso a La Pasionaria y a Hemingway, recuerda que Franco también hizo cosas buenas, y que es muy injusto lo que está pasando con el rey emérito.

Pero la actualidad manda, así que las primeras preguntas van por ahí.

Pregunta: ¿Qué le parece que ahora se revise la amnistía del 77?

Respuesta: Demencial. Un nuevo intento para cargarse la Constitución al equiparar a sus protagonistas (el rey Juan Carlos, Adolfo Suarez, Calvo Sotelo, etc.) con el franquismo. La democracia la trajeron ellos, apoyados por González, el partido comunista, etc. La calle no forzó la democracia. La quería pero los protagonistas fueron los que menciono.

P: ¿Cuál es el mayor error, a su juicio, de la llamada ‘memoria histórica’?

P: Intentar ensuciar más a Franco y a la derecha y producir la amnesia sobre las trapacerías similares, enormes también si se escarba, de la izquierda. Es una coña.

P: ¿Qué le parece que el Gobierno pacte los Presupuestos con Bildu?

R: Algo que sólo podría hacer un fullero como Sánchez. Esto no es exactamente el socialismo de González, Guerra, ni siquiera el de Indalecio Prieto (tal vez podría ser el de Largo Caballero). Ahora hay otro PSOE, degradado y con un líder sin escrúpulos.

P: Sugiere que Sánchez es la quinta columna del independentismo catalán en España.

R: Con frecuencia, consciente o inconscientemente, sin duda ninguna. Indulta a golpistas (que dicen que lo volverían a hacer), les concede más "representaciones" en el exterior (donde se ridiculiza a España), les da más prebendas que a Asturias o Extremadura, cierra los ojos ante los desafíos de los independentistas al Supremo. Sánchez es el caballo de Troya de los separatistas y el PSOE sanchista no quiere verlo. Hay que recordárselo

P: Denuncia que la diplomacia catalana utiliza recursos públicos para dañar la imagen de España.

R: Es increíble, bochornoso. Que ellos tengan más dinero para desprestigiar a España en prensa y universidades extranjeras que lo que tiene Exteriores para defenderla clama al cielo. Pero ese es el ‘Doctor fraude’.

P: Aun así dice que comprará cava catalán estas navidades.

R: Sí, para regalar, porque yo no bebo. Lo haré porque los catalanes de a pie no deben pagar las tropelías de sus políticos. También compraré en igual o mayor cantidad de Requena y de Extremadura. Allí no nos insultan a diario.

P: Compara a Sánchez con Trump. ¿En qué se parecen?

R: En muchas cosas: mienten por los codos, han dividido a su país, le han dado bofetadas, dañándola, a la Constitución (Sánchez, además al Poder Judicial al que quiere aviesamente someter), son fabuladores, ególatras y muy triunfalistas, han raptado a su partido... Puedo seguir.

P: ¿Y qué les diferencia?

R: Trump era más bocazas, a veces era un pelín grosero y cuantitativamente era más embustero que Sánchez. Ahora bien cualitativamente Sánchez le supera, sus mentiras tienen más enjundia y más gravedad: "no pactaré con Bildu", "me desvela pensar en Iglesias en el gobierno", "vamos a salir más fuertes de la pandemia". Todo es falso y ridículo. Engañó sobre temas graves, la cifra de muertos de la pandemia o el Comité de expertos. Otra diferencia es que Trump era faltón y trapalón, inquietante en algún tema internacional, pero no jugaba con la unidad de su país. Diferencia fundamental es que Trump dejó su país con 3´6% de paro, es decir, no había paro. Con Sánchez tenemos 14 6%, la diferencia es abismal. En ese terreno el americano, felizmente para su país, gana por goleada.

P: Dígame algo bueno de Franco.

R: Varias cosas, sin miedo: aumentó enormemente la clase media (por eso no hubo grandes problemas cuando murió), tuvo una buena política hidráulica, tuvo política exterior, con frecuencia hábil (aunque fuera un apestado para las democracias europeas), creó la paga extraordinaria, hizo viviendas sociales. Y aunque muy inferior al número actual, había becas para estudiantes (varios izquierdófilos de ahora estudiaron con becas del franquismo).

P: Usted que ha sido director general del Real Madrid, dígame: ¿Franco era del Madrid?

R: No, Franco era adorador de un barcelonista, Samitier, su ídolo. Ahora bien, en un momento en que a España se le cerraban las puertas por su régimen dictatorial, el Real Madrid de Di Stéfano empezó a ganar desmelenadamente copas de Europa. Esto, el fútbol, abría un poco las puertas exteriores. Y Franco se montó en el autobús del Madrid. Igual se hubiera subido al del Deportivo o el Barça si hubieran traído cinco copas de Europa. El Barça, por cierto, es el único club de España que dio dos medallas de oro al Caudillo. (Qué bochorno para los que pregonan que el equipo culé siempre fue muy antifranquista. Da risa)

P: En su libro revisa la figura de la Pasionaria. ¿Qué opinión le merece?

R: No buena. Tengo amigos que se exilaron a Rusia al final de nuestra guerra y cuentan barbaridades de ella. Por cualquier nimiedad, bastaba con que en 1950 uno dijera que quería volver a España para que la Pasionaria lo fulminara y aplaudiera si lo mandaban a Siberia. Mis amigos lo vivieron, no mienten. Cuentan perrerías.

P: ¿Y Hemingway?

R: Un buen escritor enamorado de España y la República que difundió nuestra imagen en Estados Unidos en varias novelas aunque la imagen era lamentablemente la de la España pasional, un poco de pandereta y bandoleros, atrasada. Políticamente no fue honesto durante nuestra guerra. Sus crónicas eran totalmente tendenciosas y engañosas porque daba la visión de que las cosas iban bien para el Frente Popular cuando era obvio que iba perdiendo.

P: ¿Hay alguna diferencia entre el asesinato de Lorca y el de Muñoz Seca?

R: Cero patatero. Son dos actos igualmente aberrantes y canallas. Lo que pasa es que hay gente interesada, bastantes dentro del pelotón de Sánchez, en que se hable mucho de lo del primero y nada de lo del segundo. Por eso lo trato en el libro.

P: ¿Fue un error que muchos de nuestros padres y abuelos no nos hablaran de la Guerra Civil?

R: Querían pasar página. Mi casa la confiscó el Frente Popular y mi madre casi nunca hablaba de ello. En alguna ocasión, defendió a algún ‘rojo’ diciendo que era un hombre cabal y pacífico. También me he enterado hace pocos años que un pariente mío sacerdote fue horriblemente asesinado en un pueblo de Albacete. Su pecado: ser un buen párroco.

P: Sobre la educación: ¿Qué le parece pasar de curso con suspensos?

R: Un disparate contraproducente. Nuestra educación no está para tirar cohetes, sobre todo la universitaria. Ahora lograremos que caiga más y los que acudan al mercado del trabajo, a diferencia de alemanes, franceses, japoneses o coreanos, serán menos contratables. Es una mezcla de adanismo y de horror al mérito, de la obsesión de la igualdad por abajo.

P: En el libro inventa nuevos vocablos. Explíqueme qué es ‘piropoconfeso’.

R: Es el varón (lo describo en un capítulo humorístico) que es sorprendido profiriendo ante una mujer exclamaciones machistas o groseras como: "Vaya par de ojos", "Tienes la sal por arrobas" o "Pisa morena, tienes más garbo que un ángel". Son manifestaciones humillantes para la mujer, propias de una sociedad heteropatriarcal, que deben ser penalizadas.

P: ¿Y ’zapanadismo’?

R: Es una fusión del adanismo tan frecuente en nuestros políticos ("Yo fui el primero que sugirió feminizar los meses del año, ‘enera’, ‘febrera’...") con el nombre de Zapatero, persona muy proclive a su ejercicio ("Yo fui el primero que no se levantó ante la bandera de Estados Unidos", "el que nombró a una mujer embarazada ministro de Defensa") Les pirra. Cuanto más estúpida es la iniciativa más ufanos están.

P: Si Roca Rey y Morante están sentados en una terraza, ¿usted les reconocería?

R: No estoy seguro aunque a esos dos quizás sí, a otros toreros no y, sin embargo, reconoceríamos a cualquier jugador del Madrid, del Barça y a bastantes del Sevilla o del Valencia. La televisión abandonó los toros y sin ella no hay populares.

P: ¿Por qué hay que defender los toros?

R: Son parte de nuestra cultura y de nuestra historia y están activamente acosados por motivaciones no sólo animalistas sino políticas. Hay un propósito firme, en alguna autonomía, de borrar cualquier manifestación que huela a España. Más aún si se la llama la Fiesta Nacional y los capotes reproducen nuestra bandera. Entonces se educa a la gente diciendo "esto no es nuestro, es algo bárbaro de los atrasados castellanos y andaluces..." (Sin embargo, se mantienen otros espectáculos en los que el toro sufre y se le humilla).

P: ¿Ha dejado España de ser católica, como ya advertía Azaña en el 31?

R: No, ni va a dejar de serlo, pero las creencias y la práctica religiosa han descendido visiblemente. Hay muchas menos vocaciones, menos matrimonios religiosos, las primeras comuniones tienen más de fiesta que de manifestación religiosa... La secularización ha sido enorme en los últimos sesenta años.

P: ¿Qué opinión le merece el papa Francisco?

R: Es inteligente, abierto, quiere modernizar la Iglesia pero está en una situación delicada. No logra atraer a las gentes que se han despegado de la Iglesia y es objeto de críticas crecientes, sobre todo en España, de personas de talante algo más conservador. La veda del papa se abrió hace tiempo y se ha recrudecido.

P: Y Joe Biden. ¿Es una decepción?

R: Para mí, no. Nunca fue carismático pero lo creo honesto y empeñado en que Estados Unidos no se aparte de Europa. Ahora bien, aunque no lo pregona ruidosamente como Trump, para él la defensa de los intereses de Estados Unidos pasa delante de todo. Como todos los políticos del mundo, lo suyo prima.

P: ¿Y el rey emérito?

R: También se abrió su veda. Si ha recibido un regalo de x dólares y no lo ha declarado es un desliz poco aceptable. Pero se olvida interesadamente su papel ingente, vital en traer la democracia, en conseguir cosas para España, en dar una imagen seria y moderna de nuestro país en todo el mundo en momentos que lo necesitábamos. Es injusto y hay muchos interesados en denigrarlo porque eso socava la monarquía, la Constitución y todo lo que nació después de Franco. Es un objetivo de los separatistas, de Podemos y hasta gente que está en el gobierno.

P: Con Marruecos, Juan Carlos I fue crucial. ¿Qué debemos hacer ahora con el Sáhara?

R: Seguir diciendo que no podemos imitar a Estados Unidos, que debe decidir la ONU que clase de consulta se hace a la población. Pero no debemos restregarle el tema a los marroquíes en cualquier circunstancia.

P: Sostiene que estamos al borde de una nueva Guerra Fría. ¿Por qué?

R: China es el nuevo protagonista internacional, un claro adversario de Estados Unidos y que a diferencia de la rivalidad de hace cuarenta años entre Estados Unidos y Rusia (cuando Moscú tenía un enorme arsenal militar pero era un enano económicamente), China es un poder económico que compite en ese terreno con Estados Unidos. En algún campo lo supera.

P: Reconoce que los embajadores jubilados corren el riesgo de ser lenguaraces.

R: Normal que hablemos más claro y más valientemente pero aún nos queda algo de tendencia a contenernos.

P: Hablando de esto, cuenta que Lady Di no era tan guapa.

R: Era increíblemente fotogénica. La cámara la amaba, pero al natural tenía algo menos de glamur. Parecía poco culta.

P: ¿Qué es lo peor de la jubilación?

R: Ya no suena el teléfono y el poco poder que habías tenido desapareció. Los jubilados de cualquier tipo somos alguien "que fue".

P: ¿Y lo mejor?