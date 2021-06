Javier Gomá, filósofo: “Vive de tal manera que tu muerte sea tremendamente injusta”

Acaba de recibir el primer pinchazo de la vacuna del covid , lo cual quiere decir que ya no cumple los 50. Algo bueno tiene esa edad, por tanto, pero no es lo único, y eso es lo que se empeña en dejarnos claro es esta trilogía teatral llamada explícitamente Un hombre de cincuenta años y que acaba de publicar Galaxia Gutenberg.

R : El Quijote frisaba los cincuenta cuando empezó su aventura. Y si lo ves un poco de forma humorística, lo que decide el Quijote es lo que muchos hacen a esa edad: cambiar de trabajo y de chica. Antes no era caballero andante, no conocía a Dulcinea. A los 50 tienes la tentación de rehacer y repensar tus anteriores decisiones: “esto no puede ser todo, tiene que haber más”.

R : En la Grecia clásica, hay quien valora la vejez como lugar donde has adquirido experiencia y sabiduría (así ocurre en La República de Platón), pero hay otra tradición que dice que los viejos han perdido vitalidad, son desechos prescindibles ( un hombre tonto de joven se hace un tonto viejo, no listo ). En la modernidad, la vejez se ha visto como una edad conflictiva y expuesta a muchos riesgos, por ejemplo el del ridículo.

R: Tras la muerte del padre, la sensación es que la vida humana es la lenta gestación del ejemplo póstumo. Tu imagen solo se completa cuando mueres, pero tú no la ves, solo la completan quienes te sobreviven. Es una sensación muy paradójica. Piensas: “Por fin veo a mi padre, pero mi padre ya no está”. Cuando trascurre el tiempo empieza a aflorar una voz; acuérdate de vivir. No pienses tanto en el pasado y recuerda que tienes un futuro, en el que tú mismo serás la imagen de tu vida para otras personas. La diferencia es que yo puedo añadir a ese cuadro lo que yo desee para que sea una invitación a una vida digna y bella para mis hijos. Pasas de quedar aplastado por el pasado a proyectarte hacia el futuro. La máxima es: vive de tal manera que tu muerte sea tremendamente injusta. Solo si tu vida es excelente los demás van a sentir que sea escandalosa tu muerte. Pero si te mueres y no pasa nada, es que ya estabas muerto en vida. La vida de un hombre es la lenta gestación de un ejemplo póstumo.