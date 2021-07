Jesús Bastante, periodista: "Si no fuera verdad el mito de Santiago en España, habría que inventarlo"

R: No es fake que uno de los discípulos fuera el encargado de ir a “los confines de la tierra”. No está claro quién fue. La tradición nos ha llevado a pensar que fue Santiago, pero con poca base histórica. Nos movemos en el ámbito de lo mitológico. Hay un vacío muy grande en torno a Santiago, aunque la tradición de la Virgen del Pilar (que se aparece a Santiago), se remonta al siglo II. La del Pilar fue la primera iglesia de España.

R: Santiago lo dejó todo, familia y entorno, por Jesús, y luego se marcha hasta esos “confines de la tierra”. Pero él no tiene un mapa. Sí sabe de algunas personas que viven en Hispania, pero no tenía un plan: la ruta se la acaba haciendo el camino. Se alía con supuestos enemigos y se vale de la bondad de los desconocidos.

R: La Santa Sede los reconoció en 1886 por el peso de la tradición y por una reliquia, un hueso de la mandíbula, datada sin carbono 14. No se van a hacer más pruebas porque la Iglesia reconoce que la tradición es más potente que el hecho histórico. Aunque se demostrara que Santiago no está ahí, la fuerza del camino es muy potente.

R: Santiago, como Jesús, fracasa absolutamente. Se va al fin del mundo pero convence a muy pocos. La tradición dice que sólo a siete personas. Pero el mito tras su muerte ha conformado la mayor peregrinación de la historia de la humanidad después de la Meca. No se entiende Europa sin el Camino de Santiago. Por eso no hay fracaso al final. A lo mejor si no fuera verdad el mito, habría que inventarlo. Además en la mayoría de la gente que hace el Camino no hay motivaciones religiosas. Lo más bonito es ir caminando e ir conociéndote a ti mismo.