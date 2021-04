María Dueñas: "Conmueve ver cómo aprenden a leer mujeres que se han pasado la vida limpiando oficinas"

R : No todos los franquistas eran gente malísima que querían llevar a otros al paredón. Había de todo, muchos apoyaban a Franco y no eran asesinos ni reaccionarios. Los grados de afinidad al régimen eran enormes. El primer franquismo de los militares cambia con gente más preparada y cosmopolita cuando Franco pretende lavar la cara de España de cara al exterior. Ahí entran los propagandistas de Acción Católica y luego el Opus.

R : Sí, a Inglaterra se la ayuda, a España no. Naciones Unidas le da la patada. Tras la II Guerra Mundial, muchos españoles dentro y en el exilio estaban convencidos de que Inglaterra y Estados Unidos ayudarían a derrocar el franquismo. No pasa eso, se lavan las manos, es una decepción enorme. Por eso España se recupera de forma distinta del resto de Europa.

R : No tenía otra. Se las traga todas: los desplantes, los retrasos durante su visita. Me fascinó escarbar y reconstruir el personaje de Evita. Es una chica de 27 años, sin formación, sin contactos. Sin embargo tiene una seguridad absoluta en sí misma. Han pasado ya 70 años y seguimos recordando a Evita.

R : La labor de documentación es lo que más me fascina , trazar los mapas donde van a ocurrir las tramas. Lo arduo empieza después, cuando escribes “Capítulo 1”. En el año 1947 los personajes se mueven por sitios míticos de entonces, como la sala de fiestas Villa Romana , que luego se convirtió en la discoteca Oh Madrid, en la cuesta de las Perdices. Era un Madrid casi exótico.

R: Era una España dura. En la posguerra, había niñas que con solo 12 años entraban en el servicio doméstico. Iban de los pueblos a las ciudades a trabajar. Yo me he encontrado a algunas de ellas ya mayores. Señoras que te confiesan que no sabían ni leer ni escribir y se metieron en talleres para aprender. Mujeres que se han pasado la vida limpiando escaleras, almacenes y oficinas, y que cuando se jubilan, en vez de sentarse a ver la tele, han ido a un centro de alfabetización a aprender a leer con el dedo. Despacio, a su ritmo, ahora son capaces de leer novelas de 600 páginas. Me parece conmovedor.