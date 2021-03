Muriel Barbery, de 'La elegancia del erizo' a 'Una rosa sola', una poética novela de amor y soledad

Es la quinta novela de la escritora francesa, aunque "la primera con la que siente la necesidad de escribir", confiesa a NIUS

A pesar de que la escribió antes de la pandemia, los sentimientos que describe "ayudan a entender el presente", dice la autora

Muriel Barbery (Casablanca, 1969) ya no es profesora de Filosofía en la Universidad de Borgoña, tras escribir su segundo libro, La elegancia del erizo, su vida dio un vuelco. El éxito de la novela (se han vendido más de un millón de ejemplares), la convirtió en escritora. Pero no ha sido hasta ahora, que publica su quinto libro, cuando cree que ya no hay vuelta atrás porque no solo vive de escribir, explica, además "necesita" hacerlo.

Acaba de presentar en España Una rosa sola (Seix Barral), una historia de amor y soledad que se desarrolla en Kioto (Japón) la ciudad donde Muriel vivió dos años y que nunca se ha quitado de la cabeza.

Escrita antes de la pandemia tiene sin embargo mucho que ver, no tanto por la trama, como por los sentimientos que describe. En la novela se habla de ausencias, de soledad y de volver a vivir dando una nueva oportunidad a la vida. Que no es lo mismo, pero es igual que el sentimiento de soledad y desamparo que ha marcado estos meses de confinamiento, y la necesidad de revivir y descubrir la belleza de los pequeños detalles, una flor, una comida, un paisaje....

"Tengo la suerte de vivir en la campiña y no sufrí tanto el aislamiento del primer confinamiento como el resto de personas, tampoco se vio afectada mi rutina de trabajo (ya la había terminado y estaba corrigiendo el manuscrito), pero curiosamente a través de este giro a lo actual tengo la impresión de comprender lo presente. Es decir, no fue mi intención, pero cuando veo lo que he escrito me ayuda a entender el presente", comenta a NIUS la autora.

Rose, la protagonista de Una Rosa sola, viaja a Japón a la lectura del testamento de su padre al que nunca conoció. Y en Kioto va curando sus heridas de niña abandonada y mujer solitaria. Una obra poética, donde un cuidado lenguaje acompaña a la historia embelleciéndola. Una poesía literaria que le salió del corazón y que escribió rápido.

"Normalmente tardo mucho en dar forma a una novela, pero con Una Rosa sola no fue así, me surgió escribirla cuando aún estaba presentando mi anterior novela (Un país extraño). Me salió rápido, era como si necesitara contarlo. Es curioso, pero es ahora con mi quinta novela cuando siento que tengo necesidad de escribir".

Pregunta: La novela se desarrolla en Japón (Kioto) un país en el que vivió y que le ha marcado profundamente.

Respuesta: Así es, viví allí dos años y cuando me fui en 2009 aunque quería escribir sobre Kioto no podía, he necesitado un tiempo para madurarlo por la dimensión de esa experiencia extraordinaria. Diez años después he encontrado el registro literario adecuado, la arquitectura para darle forma. Cuando más escribo, más aprendo a ser más concisa. La historia tenía que ser concisa.

P. Y con un lenguaje muy cuidado, parece casi poesía.

R. Quería que la novela fuera muy poética, que fuera menos lírica que mis textos anteriores. Que fuera más sobria, más breve, más depurada... Estoy muy lejos de acercarme a la brevedad de los autores japoneses (ni lo pretendía), pero si que hay una belleza en Japón que se hace con los mínimos medios, con elementos muy sencillos muy controlados, muy sobrios, y cuando sentí que me podía enfrentar a ese estilo entonces ya pude escribir la novela poética que quería. Una novela poética y florida.

P. Las flores forman desde luego parte de la novela, están muy presentes.

R. La experiencia de Japón y de Asia no ha hecho mas que reforzar mi deseo natural de contar con flores, los japoneses honran la naturaleza de una manera alucinante. Kioto tiene cerezos por todas partes, en el caso de esta novela quería que las flores tuvieran un efecto simbólico además del estético.

P. El renacer de una Rosa...

R. Rosa resurge. Y es botánica. La imagen es muy fácil, ella florece como flor en Kioto. Al final del libro tenemos la sensación de que ha florecido.

P. Efectivamente en Una rosa sola, Rose, la protagonista llega rota a Kioto, es una mujer apesadumbrada, pero a lo largo de la historia va descubriendo el deseo de vivir. Esa es otra de las constantes en sus novelas, la melancolía, la depresión y el renacer.

R. Al principio de la novela, Rose incluso ha renunciado a vivir. No solo es que tenga dificultades, ha hecho una cruz sobre la posibilidad de la felicidad y se alimenta en su soledad con un dolor que toma la forma de letargo. Y Kioto es su gran descubrimiento. A veces basta salir del bucle, salir de otro lugar para romper el nudo que te oprime, y dejar de dar vueltas sobre lo mismo. Yo eso ya lo sabía desde el principio, sabía que mi protagonista iba a ir de la sombra a la luz y que iba a evolucionar hacia algo más aplacible. Lo que no sabía, porque lo descubrí al mismo tiempo que ella, fue la intensidad con lo que lo iba a hacer. Ese espacio lo descubres a medida que vas escribiendo. Los escritores no planificamos mucho, a veces nos sorprendemos de lo que sucede.

P. ¿Le cambió Rose la historia que tenía pensada?

R. Pensaba que sería un texto muy lento en el que la protagonista se quedaría sola durante todo su peregrinaje por la vida. En el que viviría circunstancias personales que no iban a desembocar en nada más allá de la conciencia de su propia conciencia en momentos fugaces, y no fue así, porque de repente nacieron otros personajes y ella siguió otro camino, mucho más interesante.

Se refiere Muriel al cambio que da su Rose tras conocer a Paul, el asistente y mano derecha de Haru, su padre, un importante marchante de arte japonés al que nunca conoció pero que sin saberlo ha estado siempre presente. Y que ahora, ayudado por Paul, intentará con sus últimos deseos mostrarle el camino que debe seguir para ser feliz.

"Creo que a través de los textos de ficción planteo el tema de la vida, de cómo hay que vivir y ese es un tema filosófico por excelencia, pero lo que más me interesa es intentar verlo a través de otros ojos que no sean los míos. A través de la mirada de los personajes y que ellos se conviertan en compañeros de viaje.

P. Son reminiscencias de sus estudios de Filosofía.

R. Es a lo que yo me dedicaba en mi juventud. A mi no me interesa el por qué de todo, lo que me interesa es comprender de una manera intuitiva y sin tener que explicar. En mi novela hay personajes solitario decisivos, se come mucho, se bebe mucho, se venera la belleza, la naturaleza, se preocupan por sus muertos... No sé por qué, pero es algo que novela tras novela me apasiona.

P. La gastronomía como ocurre en otras novelas suyas anteriores, vuelve a tener su peso.

R. La gastronomía es importante en Francia y en Japón, me encanta la dimensión estética y espiritual del hecho de comer, es como un alimento del espíritu. En Japón, no sé si es por la influencia del budismo, en cualquier restaurante, por modesto que sea, todo es bello y se presenta de una manera que alimenta el estómago, la vista y el alma.

P. Y siguiendo con ese estilo tan japonés incluso inicia cada capítulo con unas parábolas inventadas, como si fueran leyendas tradicionales japonesas.

R. Quería que cada capítulo empezara con pequeñas viñetas al estilo zen que llevaran en si una pequeña lección de vida, de esa parte de vida a la que Rose se iba a enfrentar. Porque tiene que hacer frente a muchos riesgos, entre ellos el riesgo de vivir.

Y cuenta Muriel que este año en el que todos nos hemos enfrentado al miedo de una pandemia desconocida, ella trataba de que su Rose dejara de tener miedo de sí misma y que con su historia logró desconectar de la realidad cotidiana.

"Al escribir hago como una abstracción de la dictadura del presente, pero solo después comprendo que lo que he escrito me ayuda a entender lo que está pasando".