Enrique Obrero, periodista: "Lo que iba a ser un ensayo sobre fútbol y el Atleti terminó en una novela sobre la infancia"

Enrique Obrero tiene una manera muy particular de hacer periodismo , siempre cercana a la gente, y ese mismo espíritu popular que impregna sus reportajes en Informativos Telecinco cada fin de semana lo ha trasladado ahora a su primera novela, ‘Los niños de los árboles’ (Ed. Mirahadas).

Respuesta : Más que dignidad, hay mucha identidad. Antes no se decía soy de Madrid, sino soy de Usera, soy de San Blas. Y ponías voz de ‘cuidado con quién hablas’.

P : Esa vida de barrio ya no existe.

R : No. Vivíamos en 20 calles como mucho. No salíamos de ahí. La primera vez que fui al centro fue con 16 años, para ir al cine. Tampoco hacía falta salir mucho. Aquí teníamos de todo. Además la gente veraneaba muy poco. Eso sí, la primera vez que vi el mar fue maravilloso, un impacto tremendo.

R : Se vivía en la calle . Había menos ruido, porque había menos coches, algún 600, algún 127. Las madres nos llamaban desde la ventana y les oías. Hoy te llaman desde la ventana y no oyes nada.

De niño he corrido delante de ‘los grises’, aunque muy de lejos (ríe)

R : Era una sociedad diferente pero tampoco hemos cambiado tanto. Se mantiene el acoso entre los compañeros, no de los profesores. Casos actuales han inspirado algunas historias del libro, sobre todo cómo un niño puede pensar en suicidarse .

P : El suicidio en niños no es habitual.

R : No, y los que hay son por acoso. Ahora ese acoso está más en las redes sociales (se graba cómo pegas a la víctima y luego lo subes a las redes).

R : Eran muy mayores y nos hablaban de una España que parecía que seguía dominando el mundo. Las lecciones de Historia terminaban en Felipe II. Yo pensaba que España seguía siendo un imperio. Me di cuenta del engaño cuando vi el medallero de los juegos olímpicos de Munich 72: había países (asiáticos o africanos) de los que no conocía ni el nombre y que tenían más medallas que nosotros.

R: Yo solo conozco el periodismo de televisión y el contacto con la calle. Ese es el periodismo que a mí me gusta. Es el que practicaban los reporteros antiguos. Y en el plano se veía al periodista, porque al periodista se le tiene que ver en la imagen, porque sino parecen descripciones de otros. No es un tema de ego, es que aparecer en la imagen da más relevancia a la información, está menos manipulada. El periodista no es la noticia, pero sí es el vehículo para que llegue mejor la noticia a la gente.