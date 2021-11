Ramón Andrés, premio Nacional de Ensayo 2021: "Un ateo puede sentir la trascendencia con la música"

Respuesta : Al escribir esto me refiero al que se siente un extraño en el mundo, al que, paradójicamente, está en el mundo, pero lo vive como adversidad . Necesita salir de él. Es el conflicto humano de siempre: nuestra falta de adaptación al mundo, a su realidad, cuyo telón de fondo es la muerte.

R : No hay una civilización que carezca de música , ya desde su origen. También en nuestro seno, me refiero ahora al de cada uno, hay una tendencia que nos hace proclives a la música, a amarla o a necesitarla. El ser humano está muy condicionado por la escucha, y la música condiciona su mente , unas veces para serenarlo, otras para darle ímpetu y alegría.

P : “El ser humano es analizable, pero no descifrable ”, descubre Dante, y la música nos familiariza con nuestro misterio, “que es lo más sustancial en nosotros”.

R: Por fortuna, hay algo enigmático en nosotros que no es posible descifrar. Somos unos desconocidos para nosotros mismos. No lo sabemos todo de nosotros. En tanto que lenguaje abstracto, la música penetra en unas capas que el lenguaje común, el oral, no puede franquear.