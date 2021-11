Ramón Nogueras: “En las circunstancias correctas, todo el mundo puede creer cosas que no son verdad”

R: La prensa no te puede decir qué pensar pero sí te dice en qué pensar. Cuando algo se representa mucho en prensa tendemos a atribuirle una mayor importancia. Cuando la prensa habla de criminalidad todo el día, la gente tiene la sensación de que está subiendo y la verdad es muy distinta porque estamos en mínimos históricos , siendo esto una tendencia que lleva décadas en occidente. Los que quieren seguir pensando que la criminalidad está subiendo se aferran a que algunos delitos sí han experimentado un crecimiento, como por ejemplo las violaciones pero eso puede deberse a que efectivamente se cometen más agresiones sexuales o puede deberse a que esas agresiones que antes no se denunciaban ahora sí se denuncian. Pero la gente tiene la sensación contraria por el bombardeo que constantemente que se realiza desde los medios acerca de delitos e inseguridad.

R: Lo que ha hecho la tecnología no es hacer el bulo más creíble ni a nosotros más crédulo, sino que se propague más rápido. O sea los franceses del siglo XVII que leían bulos sobre el cardenal Mazarino y sobre Luis XIV no eran más crédulos que los franceses de ahora. Pero con la imprenta el bulo empezó a llegar más lejos y más rápido. Un bulo se difunde a la velocidad que lo permite el medio. En la época de Luis XIV, el bulo viajaba a la velocidad de un carromato, ahora va a una velocidad instantánea desde una granja de bots en Rusia. Y al ir más rápido y de una forma incontrolable hacen que les puedas dar de credibilidad simplemente porque se repiten mucho.

R: No existe un perfil más propenso a creer bulos. En las circunstancias correctas, todo el mundo puede creer cosas que no son verdad. Existe un afán de consistencia en las personas. Una vez que empiezas a relajar el umbral de creencia para aceptar ciertas ideas, se relaja para todo. Si tú crees que las estrellas pueden controlar tu destino, ¿por qué no vas a creer que el futuro se puede predecir mediante cartas? ¿Por qué no vas a creer en la influencia invisible de origen sobrenatural si ya crees en una? Si crees que eres una persona que no está cegado por la verdad oficial y que eres una persona que va más allá y que no se queda con las frías explicaciones científicas, por propia consistencia te va a empujar a abrazar más creencias de este tipo para reforzar que la imagen que tienen de ti mismo.