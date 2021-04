Blue Jeans presenta nuevo libro, 'El campamento': "Los jóvenes leen más de lo que los adultos piensan"

Así lo destaca el autor en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la publicación de su nueva obra, El campamento (Planeta), donde sus numerosos seguidores van a encontrar una novela de misterio "con los ingredientes de toda la vida --un grupo de personas que no pueden salir de un lugar, en el que se produce una muerte en extrañas circunstancias-- y con el sello Blue Jeans: situaciones y personajes muy reales y actuales , que tienen mucho que contar".

El escritor subraya que El campamento es "una novela muy de personajes, en la que no todo es lo que parece y en la que todos ocultan algo ". En este sentido, revela que desde pequeño lee novela negra y thrillers, y siempre se ha sentido atraído por los detectives y su mundo.

A pesar de las apariencias brillantes de los protagonistas, hay un trasfondo oscuro. Preguntado por si esta duplicidad se da también en Internet, Blue Jeans señala que "en las redes sociales hay de todo y no solo fachada, de hecho en Twitter, mucha gente opina sobre lo que piensa sin filtros y lo que menos venden es una imagen maravillosa de su vida, algo que, a lo mejor, sí podría decirse de Instagram".

Los personajes de El campamento' , prosigue, "no solo tienen éxito, sino que todos esconden circunstancias de su vida no tan positivas". "No dejan de ser personas que se equivocan y cometen errores, alguno de ellos muy graves. Tal vez por ese motivo han sido invitados a pasar esas tres semanas en los Pirineos".