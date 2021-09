Paul Auster: “Me siento lleno de energía y joven, no he terminado”

Pone aquí un ejemplo: un artículo sobre la huida de los españoles de La Habana tras la Guerra de Cuba en 1898 . Crane vio a una mujer y su hijo de cuatro años que se despedían desde un bote de su marido, ya embarcado hacia España. El remero tenía prisa por regresar, ajeno a la emoción de la despedida. Entonces Crane lo describe: tenía un rastro plano, como un suelo. "¿Qué significa esto? Estaría blanco, serio. No sé. Son esos momentos de Crane que no me dejan de sorprender. En mil años yo sería incapaz de escribir una expresión como esa ”, reconoce Auster.

A Auster la llama la atención su precocidad, su oído, su vista, su intuición prodigiosa, sin tener grandes conocimientos de literatura. “Aquí yace el gran misterio”, reconoce. Pero ¿hay que ser joven para tener esa potencia?, le preguntamos a Auster. “No. Yo me siento lleno de energía y joven, no he terminado”, sentencia. “Escribir siempre me ha supuesto la misma lucha y dificultad, aunque nunca me he cansado. ¿Pero sé más que Crane? Eso no está claro. Yo hay muchas cosas que no sé”.