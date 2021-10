Francisco Michavila, matemático y autor de 'Mi París': “Uno de los problemas de España es no haber tenido una revolución”

'Me siento orgulloso de ser un ‘afrancesado. En París descubrí la pasión por la ciencia'

'No hacen falta la enésima reforma de la universidad, sobran leyes, hay que solucionar problemas concretos'

“Sentí, en mi pasión juvenil, hallarme en el centro del mundo”, escribe Francisco Michavila (1948) en Mi París; un libro en el que este matemático y profesor que ha sido director de la Escuela de Minas de Madrid, rector fundador de la Universitat Jaume I de Castellón, secretario del Consejo de Universidades, director de la cátedra UNESCO de gestión universitaria y consejero de educación de España ante la OCDE trata de saldar su deuda con la capital de Francia: “París me cambió, me hizo diferente”.

Pregunta: Según avanzaba en la lectura de su libro “Mi París”, me rondaba la cabeza un titular: “Francisco Michavila, el último afrancesado”, ¿me equivoco?

Respuesta: No sé si soy el último. Pero me siento orgulloso, en el sentido que se le ha dado en España a lo de ‘afrancesado’. Lo era mi padre, lo era una generación que intentó que este país fuese mejor, herederos del liberalismo del XIX que intentaron una sociedad más justa. ¿Lo del último? No lo sé.

Lo decía porque España ha vivido bajo la influencia de la cultura francesa al menos desde la Ilustración hasta el final del franquismo. Sin embargo, el inglés y el mundo anglosajón han empujado a los márgenes el francés entre las nuevas generaciones de españoles.

Francia tiene momentos de subida y de bajada, pero es un país culto. La razón predomina sobre el insulto verbal. Y, sobre todo, es un país con un gran amor por la ciencia y por mi parte de la ciencia, que son las matemáticas. Es el segundo país con más medallas Fields –el Nobel de las matemáticas- a poca distancia de Estados Unidos. Dicho esto, creo que lo importante no es ser afrancesado, sino ser europeísta. Ese es nuestro proyecto, por cierto, derivado de la Revolución francesa e incluso de antes. Voltaire, D’Alambert, todo estos ya eran precursores del europeísmo. Saint-Simon, Victor Hugo es el más grande europeísta de ese siglo. Francia está en las raíces y en la cabecera del proyecto europeo.

Llegó a París en 1971 con 22 años y una beca para ampliar sus estudios de matemáticas. ¿Cómo fue aquello para un joven procedente de la España franquista?

Descubrí un mundo diferente en el conocimiento científico. Me encontré a los grandes matemáticos. Descubrí que merecía la pena dedicar infinitas horas al día a estudiar. Pero luego, cuando salía a la calle, descubrí que los grandes personajes de la historia habían pasado por esas calles. Yo vivía a 200 metros de donde Marie Curie descubrió el radio, por ejemplo. Descubrí lo que era la vida en libertad. Vi los movimientos de los republicanos españoles. Yo venía de un país donde no se podía decir lo que se pensaba y de repente en mi calle me encontré una pintada que decía en francés “Franco asesino, libertad para España”. A mí me impresionó ver esa pintada. Empecé a sentir que estaba en un sitio que me acogía, que era libre.

Cree, como Hemingway, que “si tienes la suerte de haber vivido en París cuando joven, luego París te acompaña donde vayas, todo el resto de tu vida”. ¿La magia está en París o en la añoranza de la pasión juvenil?

París tiene magia. Es la heredera de las luces de la Ilustración y de la revolución. Uno de los problemas de España es no haber tenido una revolución. París es el paradigma de la libertad y de la pasión. Allí sentía la joie de vivre, gente de todas las nacionalidades con alegría de vivir.

¿Más que en España? ¿Más que en Madrid? ¿Se mantiene la diferencia?

No, no. Ahora no. La distancia entre los dos países se ha recortado mucho. No obstante, cometeríamos un error si creyéramos que ya estamos a la misma altura de París o incluso por encima. Hay que aprender de ellos.

¿El debate tiene más altura?

Depende. Por ejemplo, si ves un debate político en televisión, aquí cada uno dice lo que sea, probablemente al mismo tiempo que el otro y lanzando insultos. Allí esta última vez que he estado aprendí bastante de lo que era debatir en la televisión. Si comparas las fuerzas políticas con las españolas, allí los que no gobiernan no son tan extremistas como aquí. Aceptan que hay un turno y que en las próximas elecciones ganarán. No intentan el asalto al poder negando el pan y la sal al que está en el gobierno.

¿Cómo fue el salto de la universidad española a la francesa en aquella época?

Enorme. El nivel de los cursos de doctorado era infinitamente superior al de aquí. Era ciencia seria. Mi profesor Lions en clase explicaba sus investigaciones ante un aula de doctorado con más de cien estudiantes todos los días. Eso era inconcebible en España. Aquí en la escuela de Minas tuve unos cuantos buenos profesores, pero en París encontré la pasión por la ciencia y el rigor. En el tercer ciclo cada uno se podía matricular en lo que quisiese cuando quisiese. Si un profesor era malo, no tenía alumnos. ¿Qué faltaba? El nivel científico allí era muy grande, pero las metodologías de enseñanza no les importaban, eso era problema que dejaban al alumno.

¿Se mantiene esa distancia?

No. La universidad francesa está mejor que la española, pero ya son comparables. En los rankings y en producción científica Francia está por delante, pero no a una gran distancia como Estados Unidos. También el tamaño de Francia es 1,5 veces España, su economía es más grande y la inversión en educación superior está por encima de la española.

Le ofrecen quedarse investigando en Francia y dice que no, ¿por qué deja su amado París?

Sentía la obligación de acabar con la España negra desde mi parcela. Era un momento en que Franco ya estaba en las últimas y aquí había que luchar por la libertad. Además yo tenía mi sitio en la Escuela de Minas de la Politécnica de Madrid. Tenía las espaldas cubiertas. Lo que no tenía era esa excelencia que habría tenido en París. Es el precio que pagué por los valores que yo había aprendido de mi padre y la democracia.

Este dilema se plantea a muchos investigadores españoles por ahí fuera: me gustaría volver, pero en España no voy a tener un laboratorio o un centro de investigación como el que tengo aquí.

Cuando estaba de consejero de Educación en la OCDE, me encontré una generación de economistas de altísimo nivel que quieren volver. Cómo lo puedo hacer, preguntaban. Estoy dispuesto a perder una parte de mi sueldo, pero lo que quiero es seguir con mi carrera de investigador.

¿Y por qué estos jóvenes tan brillantes no encuentra hueco en España?

Porque España no hace bien las cosas. Y además España actúa con profunda ineficiencia. Salen convocatorias para ampliar estudios en el extranjero y esa gente va, se vuelca, descubre la pasión por la ciencia, les ofrecen quedarse y algunos se quedan, pero otros se quieren volver. Y entonces se encuentran que no hay más que dificultades porque no está previsto que vuelvan. Entonces, ¿por qué te has gastado dinero en formarlos? Un gobierno tiene que velar por la calidad de la investigación. Pero todos son problemas para que vuelvan. Al final muchos abandonan y se quedan fuera.

¿Tenemos una universidad muy cerrada a los que vienen de fuera?

El problema inicial es la mala gestión tanto del gobierno central como de los autonómicos, hay diferentes sensibilidades, mejor desde la izquierda que desde la derecha. Eso en primer lugar. Pero hay una fórmula. He sido rector de universidad y lo que propongo no es una ocurrencia. Si queremos incorporar a los que están fuera por la vía tradicional, estos son vistos como enemigos hostiles por los que están dentro porque les quitan el sitio. Hay que hacerlo por otra vía. ¿Cuánto cuesta generar una vía específica y paralela para que cada universidad incorpore algunas decenas de investigadores al año? Es menos del 0,05, es una cantidad insignificante de los presupuestos universitarios. Se deben hacer unas convocatorias específicas y que una universidad tenga, digamos, diez plazas con un nivel de excelencia, no vale traerse al amiguito que está allí y quiere volver, y si no cubre esas plazas, ese dinero no es para esa universidad.

¿Qué piensa de la enésima reforma universitaria que plantea el Gobierno?

Pues eso. La enésima. Aquí no hacen falta más leyes. Sobran leyes. Lo que falta son soluciones concretas a problemas conocidos. Yo no haría una nueva ley. Haría un listado de esos problemas y los abordaría.

Volvamos a su vida. Renuncia a París y también a una carrera en la empresa por una vocación irrenunciable y seguramente peor pagada: la de profesor universitario en España. Escribe: “Mis clases se convirtieron desde el primer día en un incomparable placer, en mi pasión”

Educar y enseñar a los alumnos es algo maravilloso. Abrirles los ojos. No sólo transmitirles unos conocimientos para que preparen unos exámenes, sino formarlos, instruirlos. Eso es algo que compensa cobrar menos.

Creo que va quedando claro en esta entrevista que, además de la pasión por París, las matemáticas y la docencia, buena parte de su trayectoria ha tenido que ver con la mejora de la universidad. En algún momento del libro parece lamentar que se le conozca más por ese papel que por su perfil de matemático. ¿Es así?

Sí, sí. Es así. A mí me hubiese gustado -quizá de forma egoísta pensando más en mi gloria personal- haber sido más en matemáticas aunque hubiese sido menos en educación. Quizá el beneficio social de la educación es mayor. ¿Cambiaría todas esas cosas que has hecho en educación por una trayectoria similar a la de Pierre-Arnaud Raviart, uno de mis maestros, en matemáticas? Es una buena pregunta. A bote pronto, contestaría que sí, pero luego empezaría a dudar.

Pero siempre le quedará París, si me permite el tópico...