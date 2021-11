A. C. Grayling, filósofo: “La felicidad llega por sí sola a quien se compromete con una causa o un trabajo”

La buena vida es la vida examinada, mantenía Sócrates y nos lo recuerda A. C. Grayling, en su 'Historia de la Filosofía' que acaba de publicar la editorial Ariel . Pero Grayling, uno de los más importantes –y mediáticos- filósofos de Reino Unido, cree que ahora nadie piensa mucho en su vida. Si alguien se educa, opina, no es para hacer un “noble uso del ocio”, como pedía Aristóteles , sino exclusivamente para encontrar un trabajo.

R: Los argumentos de los escépticos definen aquello que se nos presenta como indispensable en nuestra voluntad de adquirir conocimiento. Estos argumentos representan los desafíos que las preguntas deben suscitar si se quiere progresar. En cualquier caso, un escepticismo universal no puede realizarse, puesto que este, en esencia, se refuta a sí mismo: si fuera verdad que no sabemos nada, entonces no podríamos asegurar que en realidad no sabemos nada. Así pues, tenemos el deber de explicar cómo y por qué sabemos algo.