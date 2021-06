Juan Pablo Fusi, historiador: “Uno de los grandes problemas de España ahora es la deriva del PSOE”

R : La Transición debería ser indiscutible como punto de partida. Es muy necesario para España tener unos elementos fundacionales claros. Es un error histórico infravalorar la Transición, definirla como un pacto de élites o como continuismo y claudicación. No es aceptable esa discusión porque la importancia del cambio es clamorosa. Parece que le toman el pelo a uno cuando se desvaloriza el hecho histórico de la Transición. Hablar ahora de reforma y refundación de la democracia española me decepciona y me desalienta. Es un error que estemos otra vez como España como preocupación cuando ya es un tema resuelto.

R: No me atrevo a decirlo. Encuentro siempre gente competente, con gran calidad en sus trabajos. Me impresión ahora es que ya no sé cómo se crea la opinión, no sé cuáles son los marcos de referencia de una parte mayoritaria de la sociedad, veo en el lenguaje público que se habla de cosas graves con falta de enjundia, cosas que para mí necesitarían más conocimiento. En el mundo de la comunicación hay una precipitación en el juicio, un predominio de lo efímero. Veo falta de serenidad y meditación en los lenguajes públicos. No sé si es algo impuesto por los gigantescos cambios tecnológicos o que han accedido a la vida pública nuevas generaciones con una formación más volcada a la propaganda, a lo efímero, a las redes, al momento. Para mi generación todo tiene una exigencia de formación profunda y competencia, porque todo es muy complejo. Yo no me atrevo a hablar de muchas cosas. La exigencia de rigor, seriedad, competencia, formación y especialización es más necesaria que nunca en el mundo tan vulnerable que estamos viviendo.