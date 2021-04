Ken Follett publica 'Never', una novela sobre una futura III Guerra Mundial: "Me gustaría que Putin leyera este libro"

Para la escritura del libro, Follett ha contado con la ayuda de expertos en diplomacia

Ken Follet: "La Primera Guerra Mundial era una guerra que nadie quería, por lo que considero que es muy fácil pasar de un pequeño incidente a uno mayor"

El escritor británico Ken Follett publicará el próximo 11 de noviembre en España su nueva novela 'Never' (Plaza & Janés), obra en la que abordará una crisis global que amenaza con conducir al estallido de la Tercera Guerra Mundial y que recomienda leer al presidente ruso, Vladimir Putin, adentrándose así en el panorama político internacional, "no creo que Joe Biden necesite mi consejo, pero Putin probablemente sí. Me gustaría que leyera este libro", ha dicho el autor.

En este sentido, uno de los adelantos que ha facilitado el autor es que uno de los personajes será una mujer presidenta de los Estados Unidos. "Es una republicana moderna, al modo en que Obama era un demócrata conservador, así que creo que se parece más a Obama que a Trump", ha bromeado el autor de 'Los pilares de la Tierra'.

Una ficticia pero cruda realidad internacional

'Never' está ambientada en la actualidad y el lector no sabrá si la III Guerra Mundial se produce hasta la última página. El escritor deja por un momento de lado la novela histórica para adentrarse en una historia contemporánea en la que todos los personajes son de ficción. "Especialmente los líderes políticos de Estados Unidos y China, creo que de otra manera no funcionaría la historia. Pero todo el 'background' diplomático y militar que hay detrás de esta obra es real, desde las posiciones que adoptan los distintos países a su arsenal militar y nuclear", ha señalado Follett, quien ha contado con el consejo de expertos en diplomacia.

Follett no ha respondido respecto a si ve probable en el futuro esta III Guerra Mundial, pero sí considera "muy fácil pasar de un pequeño incidente a un incidente mayor". "Cuando estuve documentándome para 'La caída de los gigantes' me impactó darme cuenta de que la Primera Guerra Mundial fue una guerra que nadie quería. Pero, uno por uno, los emperadores y primeros ministros, sin pretender la guerra, tomaron decisiones que nos acercaron a uno de los conflictos más terribles. Y me pregunté: ¿podría suceder de nuevo?", ha explicado.

Escribir durante el confinamiento

Follett, quien publicó libro también en el año 2020, ha ironizado con el hecho de que esta otra novela salga en tan breve espacio de tiempo. "Es que en el confinamiento no hay nada más que hacer", ha bromeado, reconociendo que en esta ocasión ha empleado menos tiempo para la reescritura del primer borrador.

Además, sobre si considera "más excitante" en estos tiempos escribir sobre el presente en lugar de sobre el pasado, ha reiterado que "lo importante es la historia que contar". "A mí me llegó esta idea y me dije que tenía que hacerlo: es bueno para los creadores que no se guíen por lo que el público espera que publiques, sino por lo que quieres hacer", ha concluido.